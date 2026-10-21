Boletas para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla: estos serían los precios y fecha de venta

La final de la Copa Sudamericana 2026 comienza a despertar expectativa entre los aficionados al fútbol.

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El próximo 21 de noviembre, el estadio Metropolitano de Barranquilla recibirá el partido decisivo del torneo continental, que contará con Boca Juniors como uno de sus protagonistas, elenco que esperan entre Mineiro y City Torque.

Con la clasificación del conjunto argentino, crece el interés por conocer cuándo comenzará la venta de entradas y cuánto tendrán que pagar los hinchas para asistir al encuentro.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para la final de Copa Sudamericana 2026?

Hasta este miércoles 21 de octubre, la Conmebol no ha confirmado oficialmente la fecha de venta de las entradas.

Sin embargo, tomando como referencia la edición de 2025, la comercialización podría comenzar alrededor del viernes 6 de noviembre, aproximadamente 15 días antes del compromiso programado para el 21 del mismo mes.

Eso sí, desde ya, la organización habilitó un registro de interés en su plataforma oficial, gol.conmebol.com, donde los aficionados podrán recibir información sobre las fechas, localidades y condiciones de compra.

Es importante aclarar que completar este formulario no garantiza una entrada.

La venta se realizaría por etapas, con localidades destinadas al público general y otras reservadas para los seguidores de los equipos finalistas.

¿Cuánto costarían las boletas para la final de Copa Sudamericana 2026?

Aunque todavía no existen precios oficiales, los valores de 2025 permiten tener una referencia del presupuesto necesario.

En aquella edición, disputada en Paraguay, las entradas tuvieron los siguientes precios:

Categoría 3: US$90, aproximadamente $337.500 colombianos.

Categoría 2: US$130, cerca de $487.500.

Categoría 1: US$200, alrededor de $750.000.

VIP: US$160, aproximadamente $600.000.

De mantenerse valores similares, los aficionados necesitarían presupuestar entre $337.500 y $750.000 para una entrada convencional.

Finalmente, Conmebol recordó que la comercialización será exclusivamente digital, por lo que recomienda evitar la reventa y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades del evento.