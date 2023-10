Faustino Asprilla: ¿por qué ‘Bolillo’ Gómez pensó que le habían llevado “un tronco” a Nacional?

Para nadie es un secreto que Faustino Asprilla es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol colombiano en toda su historia, puesto que la trayectoria que tuvo el ‘Tino’ hizo que los focos de varios países europeos voltearan a mirar al futbolista cafetero, que durante los 90 no tenía mucha vitrina internacional.

Sin embargo, los inicios de Faustino Asprilla en el fútbol profesional fueron bastante complicados, puesto que luego de realizar varias pruebas en diferentes equipos logró quedarse en el Cúcuta Deportivo, donde tuvo grandes actuaciones e hizo que Atlético Nacional despertara el interés por el joven jugador caleño.

A su llegada al equipo verdolaga, Faustino Asprilla no la pasó muy bien, puesto que, en los primeros entrenamientos con el club, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, estratega de Atlético Nacional en ese momento, pensó que le habían mandado un “tronco”, ya que en el primer balón que el Fausto tocó, pisó la pelota y se fue al suelo.

Además, su particular forma de correr también hizo que algunos compañeros y miembros de cuerpo técnico creyeran que no era un buen jugador, puesto que suponían que el exjugador de la Selección Colombia se iba a caer al momento de correr, afirmando que Faustino Asprilla no iba a tener mucho futuro en el fútbol profesional.

"Al comienzo se caía pisando la pelota, pero mostraba habilidad, los técnicos le dieron confianza, él creyó en su chispa y entonces vimos algo de lo más sagrado que ha pasado por el Estadio Atanasio Girardot: un futbolista que jugó en niveles inéditos de velocidad y tecnicismo y entregó dos años de pasatiempos dignos de los mejores teatros del mundo", afirmó la página oficial de Atlético Nacional.

Después de su llegada a Atlético Nacional, Faustino Asprilla comenzó a demostrar el gran talento que tenía en sus pies, haciendo que el Parma de Italia despertara interés por sus servicios, además de comenzar a ocupar un puesto en la lista de convocados de la Selección Colombia, logrando escribir su nombre en los libros de la historia del fútbol colombiano.

Pablo Escobar mandó a robar al Tino en Nacional

Mientras que ni 'Bolillo', ni los jugadores, ni los propios directivos de Nacional sabían cómo frenar las locuras del 'Tino', el que sí supo fue Pablo Escobar, el narcotraficante más grande de todos los tiempos y uno de los asesinos más temidos del mundo, quien tuvo mucho vínculo con el cuadro 'verdolaga' en ese tiempo y preocupado por la situación con el futbolista, ordenó a sus delincuentes a robarle la moto.

“Ahí es cuando entra Pablo Escobar, se da cuenta de que a mí me van a echar de Nacional. Él no era el dueño, simplemente era un hincha de Nacional. Y ni siquiera eso porque realmente era hincha del Medellín. Pero Felipe Pérez, que era un compañero nuestro y mantenía con él, le dice que a mí me van a echar de Nacional porque no quería entregar la moto, y ahí es cuando él manda a robarme la moto”, reveló Asprilla en la miniserie del Canal RCN.

Lo curioso de esto, es que gracias a la amenaza, Asprilla cambió de pasión y ahí fue cuando nació su amor por los caballos, una de sus grandes aficiones hoy en día.

"Eso fue por el lado de Pablo Escobar, cuando le iban a mandar a robar la moto porque decían que donde el 'negro' se lesionara Nacional iba a quedar medio. Se armó el bombo por ese lado. Ahí fue donde el 'negro' se vino en pura y cambió la moto por el caballo", relató Osmiro Colonia, amigo del exfutbolista, en el 'Tino Asprilla, no nací para perder'.