Cabal y Farah quieren romper la 'maldición' de Roland Garros: ya avanzaron a segunda ronda

Este martes 30 de mayo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hicieron su debut en Roland Garros 2023. La dupla colombiana llegó con más dudas que certezas a París, tras sufrir cinco derrotas consecutivas. Sin embargo, los exnúmero uno del mundo demostraron toda su categoría y vencieron con contundencia al tándem argentino compuesto por Tomás Etcheverry y Guido Andreozzi. Al final, el duelo se decidió por dos sets, 6-3 y 6-4, en una hora y 20 minutos de juego.

Cabal y Farah, quienes el año pasado se habían despedido en la primera ronda del certamen parisino (perdieron por un doble 6-7 contra Benoît Paire y Albert Ramos), se lograron 'sacar esa espina'. En segunda ronda, tendrán que demostrar de qué están hechos ante Michael Venus y Jamie Murray, la decimotercera siembra del certamen.

Este será el segundo enfrentamiento entre estos cuatro tenistas. La primera vez que se vieron las caras, Farah y Cabal fueron quienes celebraron. Vencieron a Venus y Murray por 7-6 y 6-3 en las semifinales de Madrid 2022. El duelo por la segunda ronda de Roland Garros está programado para este jueves 1 de junio (horario por definir).

El difícil momento de los doblistas colombianos

Cabal y Farah atraviesan un momento deportivo complejo, que les ha costado varias posiciones en el ranking mundial. En este momento, son 49 y 62 del mundo, respectivamente. Esta diferencia se debe a que Juan Sebastián fue finalista del ATP 500 de Río con Marcelo Melo, pues su compañero de 'mil batallas' estaba pasando tiempo con su hijo recién nacido.

Los doblistas con 'raíces' vallecaucanas no ganan un torneo desde el 2021, cuando conquistaron el ATP 500 de Viena. Cabe resaltar que desde que decidieron cambiar de entrenador (Jeff Coetzee fue reemplazado por el argentino Mariano Hood), al inicio de la temporada 2022, no han sumado nuevos títulos a su inmenso palmarés. El año pasado, el primer puesto les fue esquivo: finalistas en Madrid y Montecarlo; semifinalistas en Wimbledon y US Open.

El arranque del 2023 fue aún más preocupante, con una desalentadora tercera ronda en el Abierto de Australia. Tuvieron un paso fugaz en los primeros cinco Masters 1.000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma), donde solo sumaron dos victorias. No defendieron los puntos en la capital española, ni en Roquebrune-Cap-Martin, por lo cual perdieron mucho terreno en el escalafón global.

La misión: romper la 'maldición' de París

Por eso esperan resurgir con una buena actuación en Roland Garros, un torneo que han estado cerca de conquistar. En las últimas seis ediciones, llegaron en cuatro oportunidades a la semifinal. Este año esperan romper esa 'maldición' y llegar al partido cumbre en la Philippe Chatrier.