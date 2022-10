¿Dedicatoria a Piqué? Filtran picante fragmento de una canción del nuevo álbum de Shakira

Mucha expectativa ha generado el nuevo álbum de la cantante colombiana Shakira titulado 'Monotonía', el cual se estrena este 19 de octubre. A raíz de su separación con el futbolista Gerard Piqué, todo lo que concierne a la vida de cada uno de ellos causa revuelo.

Meses atrás confirmaron su separación, y desde ese entonces, Shakira ha potenciado su carrera musical, tanto así que podría volver a estar cantando en la inauguración del Mundial de Catar 2022.

Por otro lado, Gerard Piqué confirmó su relación con su nueva pareja Clara Chía, y en general todo lo que da de que hablar sobre su vida personal genera de qué hablar, así como su nivel futbolístico, el cual ha sido fuertemente criticado por la prensa deportiva debido al bajo rendimiento del defensor del FC Barcelona.

Canción con dedicatoria a Piqué

En cuanto a Shakira, con el lanzamiento de 'Monotonía', se han filtrado algunos fragmentos de la canción que, según especulan, estaría dedicada a Gerard Piqué.

Esta canción, hecha en colaboración con el cantante del género urbano Ozuna, tendría un mensaje "picante" hacia el jugador de fútbol y expareja de la cantante colombiana.

En el fragmento filtrado aparece Shakira cantando el siguiente verso: “Sabía que esto pasaría, lo tuyo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos… Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya no hay nada, te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como Navidad, es mejor que esto se acabe ya”, dice también en la canción, la cual dicen los seguidores de la cantante barranquillera que es un claro mensaje a Piqué.