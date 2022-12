Las razones por las que Ancelotti no cree que Messi sea el mejor jugador de la historia

El fútbol español regresa después del parón del Mundial de Catar 2022 y el Real Madrid tendrá acción este viernes cuando visite al Valladolid con el objetivo de seguir en los primeros lugares de LaLiga en persecución del Barcelona, actual líder del campeonato, y su entrenador Carlo Ancelotti habló en la previa del encuentro.

Tras la acción del Mundial, se ha reabierto el debate más que nunca sobre si Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol gracias a que por fin llegó su trofeo de la Copa del Mundo. El DT italiano se sumó a la discusión y entregó las razones por las cuales cree que es injusto nombrar a tan solo un jugador como el mejor.

Ancelotti es uno de los entrenadores con más trayectoria y gracias a su época como jugador, también ha visto y enfrentado a grandes futbolistas a lo largo de su carrera.

El técnico del Madrid indicó que han existido jugadores demasiado buenos en el fútbol, por lo que no está de acuerdo con que Messi sea llamado el mejor. “Difícil decirlo. Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. Su carrera sigue con un Mundial ganado, pero el mejor de la historia sinceramente no sé. Me parece injusto decirlo porque cada época ha tenido y tendrá jugadores muy importantes. Eso no va a salir de mi boca”, aseguró el entrenador italiano.

“He disfrutado de tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro (Benzema) que lo veo cada día entrenando, no he visto a Di Stéfano desafortunadamente, he visto a Maradona y a Cruyff. Para mí decir que es el mejor de la historia (Messi) no lo sé”, agregó.

Por otro lado, respecto al juego de este viernes frente al Valladolid, el entrenador afirmó este jueves en rueda de prensa haber reencontrado a Karim Benzema "con mucha ilusión y con mucha motivación" y "bastante bien" físicamente, rechazando comentar la baja del jugador para el Mundial-2022.

"No entro en la decisión que ha tomado Francia. Para ellos, no tenía oportunidad de jugar en el Mundial. Para nosotros, ha vuelto un jugador con mucha ilusión, mucha motivación", comentó Ancelotti el jueves en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid en casa del Real Valladolid del viernes en la 15ª jornada de Liga.