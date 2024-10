Espectacular debut goleador de Carlos Andrés Gómez con el Rennes: video

En su primer partido como titular del Stade Rennais Football Club, Carlos Andrés Gómez se reportó con un gol de fantasía, el cual significó el triunfo sobre Le Havre Athletic Club Football Association. El extremo colombiano, de escasos 22 años, tuvo su debut goleador en territorio europeo y maravilló a Julien Stéphan, su entrenador.

Gómez había tenido un comienzo complicado en la Ligue 1. No vio acción en las primeras dos fechas (vs. Olympique Lyon y Estrasburgo) y sufrió una lesión en la espinilla después del duelo contra Stade de Reims. Esta molestia física lo mantuvo alejado de las canchas por dos semanas y se perdió dos compromisos (vs. Montpellier y Lens). Se quedó en el banco de suplentes en la visita al París Saint-Germain y volvió a la acción contra el Mónaco.

Después de su buena actuación contra el Stade Brestois (1-1), Stéphan decidió incluirlo en su onceno contra el 'club decano'. Rennes estaba urgido de un triunfo luego de dos empates y el mismo número de derrotas. Pues bien, el atacante nacido en Quibdó se encargó de desatar el júbilo en el Roazhon Park.

¿Cómo fue el primer gol de Carlos Andrés Gómez en Europa?

Gómez, una de las grandes promesas del balompié 'cafetero', generó mucha expectativa con su llegada a suelo 'galo'. Recordemos que había brillado en la Major League Soccer con el Real Salt Lake (15 goles y el mismo número de asistencias en 65 partidos) y en Millonarios (12 anotaciones y cinco 'pasegoles' en 57 compromisos). Sus buenas actuaciones le permitieron ser citado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para una serie de amistosos, en los cuales se reportó con un gol vs. México.

Pues bien, los 'rojinegros' desembolsaron 11 millones de euros por su pase, así lo confirmó 'Transfermarkt'. Al minuto 54', Gómez capturó un rebote en el área, dribló a un rival y desenfundó un espectacular zurdazo con el cual venció el arco custodiado por Arthur Desmas.

Vea el gol de Carlos Andrés Gómez en Rennes vs. Le Havre: en video