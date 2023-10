Carlos Antonio Vélez estalló contra Néstor Lorenzo: “No salga a decir bobadas”

Las declaraciones de Néstor Lorenzo y de Frank Fabra sobre la hora del partido entre la Selección Colombia vs. Uruguay sigue generando polémica entre todos los seguidores, puesto que todavía sigue la discusión si el clima afectará más a los rivales que a los propios jugadores del combinado nacional, quienes se han desacostumbrado de jugar a esas altas temperaturas.

Ante estas declaraciones del entrenador de la Selección Colombia, Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, estalló por lo acontecido, mandándole un certero mensaje al estratega argentino, afirmando que “deje de decir bobadas”, teniendo en cuenta que según el periodista él autorizó el horario del compromiso.

“Ayer dije aquí y lo corroboré aquí con el mismísimo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (Ramón Jesurún), que quien elige los horarios de los partidos es el señor Lorenzo”, aseguró el periodista del Canal RCN en su columna de opinión Palabras Mayores de Antena 2.

Además, Carlos Antonio Vélez reveló que el tema del horario, el cual se ha convertido en una discusión cada vez que juega Colombia, es bastante molesto, teniendo en cuenta que estos son temas que se hablan previamente con el entrenador y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“A mí cuando empiezan a hablarme, primero del calor que del fútbol, a mí eso me empieza a saber a estiércol puro. Entonces, me toca salir a hacer los quites taurinos de caso. Esto lo calentó don Lorenzo diciendo que ‘extraño e imprudente el horario…’”, añadió Carlos Antonio Vélez.

Mensaje de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo

Por último, Carlos Antonio Vélez fue contundente con el estratega argentino, puesto que aseguró que no se puede quejar de la hora del partido, teniendo en cuenta que el fue el que autorizó que el juego contra Uruguay se jugará a las 3:30 p.m.

“A él le preguntaron la hora contra Uruguay y la dio. El presidente me dijo que Lorenzo escoge la hora. La sede la elige la Federación, pero le consulta al técnico (…) Entonces, Lorenzo, no más joda. Se juega a las 3:30 porque usted lo dijo. No salga a decir bobadas”, finalizó Carlos Antonio Vélez.

Néstor Lorenzo habló sobre el clima de Barranquilla

En conversaciones con el Canal RCN, Néstor Lorenzo dejó ver su preocupación por lo que representa jugar a las 3:30 p.m. en Barranquilla, dejando claro que será un factor importante para ambos equipos.

“Es preocupante y desgastante para todos, seguramente”, finalizó el estratega de la Selección Colombia.