Canal RCN se une a la campaña por la paz en el fútbol colombiano: "¡Vibremos al ritmo de la tolerancia!"

Canal RCN, Caracol Televisión y la Federación Colombiana de Fútbol se unieron para promover la paz en los diferentes ámbitos del balompié nacional. '¡Vibremos al ritmo de la tolerancia!' es uno de los lemas de esta campaña que busca concientizar a los amantes del balón, para suprimir cualquier acto de violencia relacionado con este deporte que nos une como país.

En un emotivo video, talentos del Canal RCN como Violeta Bergonzi, Orlando Liñan, Mauricio Vélez, Rodrigo Candamil y Aco Pérez se pusieron la camiseta de la Selección Colombia para mandar un mensaje de paz y tolerancia.

Este producto audiovisual se lanzó en la antesala del partido entre la 'tricolor' y la Selección de Uruguay, válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con este anuncio, Canal RCN espera generar un impacto positivo entre todos los aficionados y que en el Metropolitano se viva una auténtica fiesta.

¿Cuál es el mensaje de Canal RCN, Caracol Televisión y la FCF?

"Cuando me pongo la camiseta, siento que está en nuestras manos cambiar la historia. Cuando me pongo mi camiseta, entiendo que la rivalidad en el fútbol solo existe en la cancha. Y se escucha: 'Dale campeón, dale campeón'. Cuando me pongo la camiseta, sueño con vivir el fútbol sin miedos. Cuando me pongo la camiseta, sueño con volver a llevar a mis hijos al estadio. Cuando me pongo mi camiseta, el corazón me late distinto. ¡Vibremos al ritmo de la tolerancia!", señalaron los diferentes invitados que hicieron parte de esta admirable propuesta.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Uruguay?