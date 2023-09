Carlos Antonio Vélez reveló cuál será el futuro de Alberto Gamero: ¿se va de Millonarios?

Los hinchas de Millonarios han mostrado su preocupación por los rumores que se han dado a conocer en los últimos días, puesto que se informó por medio de las redes sociales que Alberto Gamero tendría posibilidades de salir del equipo bogotano, ya que al parecer habría interés del fútbol del exterior por los servicios del entrenador colombiano.

El encargado de dar la noticia de la posible salida de Alberto Gamero de Millonarios fue Pipe Sierra, periodista de Win Sports, quien en el programa ‘Primer Toque’, aseguró que Real Zaragoza y algunos equipos de México estarían interesados por contratar al entrenar samario, motivo por el cual no se había podido firmar su renovación con el equipo bogotano.

Sin embargo, en medio de los rumores presentados durante los últimos días, Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN, aseguró que los rumores presentados son totalmente falsos, puesto que todo estaría dado para que Alberto Gamero renueve su contrato con Millonarios por tres años más.

“La primera noticia que tengo es que Alberto Gamero va a firmar su renovación esta semana. Las ofertas del exterior no, eso que del Real Zaragoza no es verdad y también lo quisieron poner en México, pero eso es más humo e imaginación periodística que cualquier otra cosa (…) La información que doy es oficial y firmará por los próximos tres años, la noticia se hará oficialmente en las próximas horas”, aseguró Carlos Antonio Vélez en su columna de opinión Palabras Mayores.

Ante la noticia entregada por el reconocido periodista, se da un parte de tranquilidad a todos los aficionados de Millonarios, quienes todavía se encuentran un poco preocupados por las pocas noticias que se han entregado sobre la renovación de Juan Pablo Vargas, quien todavía sigue en conversaciones con el club para una posible extensión de vinculación.

Alberto Gamero desmintió rumores

Previo al compromiso frente al Atlético Bucaramanga en la ciudad de Bogotá, Alberto Gamero habló de los rumores que dio a conocer el periodista de Win Sports, dejando claro que son rumores y que hasta el momento su cabeza está en Millonarios.

“Lo único que te puedo decir es que me sorprende la pregunta que me haces. Hasta el momento los dueños de Millonarios no me han tocado ese tema y me han dicho de esa posibilidad. Yo siempre he dicho que mi renovación con el club es firmar, hemos hablado varias cosas y solo queda firmar (…) Entonces me sorprende, pero puedo decir que ningún técnico no puede decir que no está interesado en llegar a Europa. Los tiempos de Dios son perfectos y él me dirá cosas sobre mi futuro”, finalizó el estratega samario.

