Carlos Bacca, un ídolo que dejó su legado en Junior: “Es bonito quedar en la gloria del equipo”

Los últimos días para todos los aficionados del Junior de Barranquilla han sido de felicidad, esto por la celebración del aniversario 100 de la institución rojiblanca, la cual inició este jueves 1 de agosto con el documental de la décima estrella del equipo tiburón, la cual dejó a Carlos Bacca como uno de los grandes artífices del título en el 2023.

Ante su importancia en la obtención en la décima estrella y el legado que ha dejado en la institución, Carlos Bacca atendió a los medios de comunicación en medio de la celebración, dejando claro que se siente muy contento por estar en el equipo de sus amores, además de poder quedar en la historia del club.

Carlos Bacca, un referente del Junior de Barranquilla

“Es bonito cuando uno queda en la gloria, es lo más lindo. Mucha gente pasa por la institución y no deja un recuerdo. Ser campeón te hace que te miren diferente, tanto aquí como en todos los equipos del mundo”, fueron las primeras declaraciones del delantero en medio del estreno del documental.

Por otro lado, dejó claro que todos los jugadores que han pasado por el Junior de Barranquilla se han entrenado al 100 % para conseguir un cupo por lo menos en los convocados y poder aportarle al equipo dentro del terreno de juego, lo que hizo que se formara una competencia sana dentro de la plantilla.

“Uno trabaja todos los días para estar en el once inicial o, al menos, en los 18 convocados. No es fácil, pero los compañeros que no tenían la oportunidad de jugar se entregaban. Eso fue algo muy bonito para el grupo y se sintió. Si Dios nos escogió a nosotros, creo que eso es lo más lindo. Cuando Dios te escoge para algo, Él te pule, te convierte en el diamante más bonito y te saca a relucir”, añadió el delantero.

Carlos Bacca sobre la actualidad de Junior

Por último, el delantero del Junior de Barranquilla hizo referencia a la actualidad que tiene el club, afirmando que se están trabajando para obtener los objetivos, dejando la Copa Libertadores como el principal de todos de ellos.

“Eso es lo que se quiere, porque nosotros tenemos que colocar a Dios en el primer lugar siempre, es lo más importante. Después, trabajar. Han llegado compañeros nuevos y se han ido compañeros muy importantes que, a pesar de no jugar, daban mucho dentro del vestuario. Esa energía que tenían la transmitían, jugaran o no jugaran. Eso es fundamental, porque no es fácil estar y no jugar”, finalizó