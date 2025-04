Banco de la República respondió a señalamientos del presidente Petro por mantener tasas de interés

En las últimas horas, el gerente del Banco de la República salió en defensa de la junta directiva, reafirmó la independencia de la entidad y aseguró que las decisiones se toman con base en informes técnicos.

Implacable fue la respuesta de Leonardo Villar a las críticas que hizo el presidente Gustavo Petro y los señalamientos en contra de integrantes de la junta directiva, por no bajar las tasas de interés.

Aseguró que como representante del BanRep buscan lo mejor para el país y que no son representantes del gobierno.

La contundente respuesta del Banco de la República al presidente Petro

El gerente del Banco de la República fue contundente en el mensaje que le envió al mandatario frente a los recientes señalamientos por no disminuir las tasas de interés.

Recordó que el Banco de la República es una entidad autónoma independiente y que basan sus decisiones en los grupos de investigaciones del mismo banco, es decir, en los informes que entrega un grupo de investigaciones que no está respaldado por políticos, así como tampoco los están los integrantes de la Junta del Banco de la República.

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva, exceptuando el ministro de Hacienda, es representante en sus senos de un gobierno o de eventuales partidos de oposición.

La crítica del presidente a la codirectora del Banco de la República

El presidente Gustavo Petro, hace unos días criticó a los integrantes de la Junta por mantener la tasa de interés.

Señalamientos que se dirigieron especialmente a la codirectora Olga Lucía Acosta.

“Debimos ser la mayoría esta vez, pero la delegada que yo opuse en el año de Ocampo, me la sugirió Ocampo, y creo que no quiso hacerlo. No se ha invitado a ser buscada”, dijo el presidente Petro. A lo que Villar respondió:

Nunca he visto a algún codirector o a la junta como institución que actúe con un interés diferente al de lograr lo mejor para la nación.

El gerente defendió la independencia y la institucionalidad de la entidad.

“Respaldo contundente a la institucionalidad de una Junta que actúa con criterios técnicos y con un mandato muy claro asignado por la Constitución", indicó Villar.

También le advirtió el gobierno que está atrasado en la implementación de la reforma pensional.