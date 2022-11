"¿Cuánto me pagarás por responder?": el tenso cruce de Queiroz con periodista en Catar

El seleccionador de Irán, Carlos Queiroz, afirmó el martes que sus jugadores tienen "derecho a expresarse" durante el Mundial de Catar, mientras un movimiento de protesta sacude a la República Islámica desde hace dos meses.

"Es exactamente como en Inglaterra. Sigues el espíritu del juego y las leyes de la FIFA siempre que te expreses en el fútbol, según estos principios y valores. Todo el mundo tiene derecho a expresarse", dijo Queiroz en una rueda de prensa en Doha, cuyo video fue difundido por los medios.

"Algunos se arrodillan, algunos están de acuerdo, otros no. E Irán es exactamente lo mismo", continuó el entrenador portugués. "Está fuera de cuestión pensar que la selección nacional iraní esté sufriendo problemas de ese tipo".

"Los jugadores tienen una cosa en la cabeza, y es luchar por el sueño de estar en la segunda ronda", añadió. "Son personas humildes, comprenden una cosa muy sencilla. Si somos capaces de hacerlo, formarán parte de la historia, porque Irán ha estado en el Mundial seis veces, nunca ha llegado a la segunda ronda. No quieren ser solo una parte de la historia, quieren hacer historia".

Sin embargo, durante una pregunta hecha por la cadena británica Sky Sports, el periodista habló sobre el tema de los derechos humanos en Irán, país donde se violan y más el de las mujeres.

"¿Cuánto me pagarás para responder esa pregunta? Tú eres de una empresa privada, ¿cuánto me pagarás? Habla con tu jefe y al final del Mundial te diré si esa es una buena oferta", fue la primera respuesta de Queiroz.

Lejos de no responder, el periodista hizo la siguiente afirmación: "entonces estás diciendo que es un honor...".

Por su parte, Carlos Queiroz no se quedó en silencio ante nueva recriminación del periodista y cerró con lo siguiente:

"No pongas en mi boca palabras que no dije", y agregó: "también pregunta por la situación de los inmigrantes en Inglaterra".

Iran’s national football manager Carlos Queiroz got in a heated back and forth with a reporter during a press conference ahead of this year’s World Cup in Qatar. pic.twitter.com/RaWHkjoJ5S