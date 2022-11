Lionel Scaloni prende las alarmas en la Selección Argentina: "los convocados pueden cambiar"

Este miércoles 16 de noviembre, la Selección de Argentino disputó su último juego preparatorio previo al Mundial de Catar 2022, donde el equipo de Scaloni goleó cinco goles a cero a Emiratos Árabes, dejando varios puntos altos dentro del funcionamiento del equipo. Sin embargo, a pesar de la victoria hay algo que le preocupa a entrenador argentino.

Tras finalizar el partido frente Emiratos Árabes, Lionel Scaloni habló en rueda de prensa de lo que fue el último juego amistoso y como ve a la plantilla previo al inicio de la Copa del Mundo, donde dejó ver que hay preocupaciones y que posiblemente se puedan presentar algunos cambios dentro de los convocados a días de iniciar la cita mundialista.

“Tenemos algunos problemitas. Estaremos esperando durante estos días, para ver si tendremos que hacer alguna modificación en la lista. Puede haber cambios. Tenemos algunos días para decidir. Por suerte, o mala suerte, podremos cambiar. Espero que no”, agregó el entrenador argentino.

"Hay algunos problemitas con cómo están algunos jugadores. Todavía tenemos días para decidir la lista. Con suerte o mala suerte, podremos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad".



Las palabras del entrenador ‘gaucho’ prendieron las alarmas en toda la Argentina, pues se comienza a rumorar que hay algunos jugadores que llegaron a la selección con algunas molestias físicas y todo parece indicar que no les va a alcanzar para el debut de la ‘albiceleste’ en la Copa del Mundo.

“Los cuatro que no jugaron lo hicieron por precaución. Cuti Romero lo podíamos haber arriesgado, pero no. "Algunos vienen tocados y no convenía arriesgarlos", afirmó Scaloni.

Vale recordar que la lista de convocados de las selecciones podrá tener modificaciones un día antes de que inicie la cista mundialista, es decir, que hasta el 19 de noviembre se van a permitir cambio en las convocatorias de las respectivas selecciones asistentes al torneo más importante del fútbol mundial.

Debut de la Selección de Argentina

El primer partido de la selección sudamericana será el próximo 22 de noviembre frente Arabia Saudita a partir de las 5:00 am y usted podrá seguir el partido en vivo por la señal abierta del Canal RCN.

