Carlos Sánchez se quejó por el cobro de aerolínea: $14 millones por el vuelo

El futbolista colombiano Carlos Sánchez se ha visto involucrado en una incómoda situación en las últimas horas luego que la aerolínea Avianca al parecer sobrevendiera su vuelo y el jugador se quedara sin silla a pesar de haber pagado 14.000.000 de pesos por el trayecto y algunas maletas adicionales.

Muy frecuentes son las quejas que se presentan en contra de esta aerolínea y este 14 de febrero se hizo viral uno de los reclamos.

Le puede interesar: El Maracaná perdió su lugar: este es el top 10 de los estadios más grandes de Sudamérica

Fue por parte de Carlos Sánchez, exjugador de Santa Fe, quien integró una de las mejores selecciones Colombia de la historia en 2014 y quien actualmente juega en San Lorenzo de Argentina. El mediocampista aseguró que su vuelo estaba sobrevendido a pesar de pagar 14 millones de pesos.

“¿Qué pasa, Avianca? Pagué 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión por qué está sobrevenido ¿Quién responde?”, escribió en su cuenta de Twitter el futbolista colombiano.

Que pasa @Avianca @AviancaEscucha pague 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión por qué está sobrevenido.@sicsuper ¿Quien responde? pic.twitter.com/f5eTcMvPpx — Carlos Sánchez (@carlossanchez6) February 14, 2023

Debido al reconocimiento que tiene el experimentado jugador en Colombia y otros países de Sudamérica, su trinó se hizo viral rápidamente, pues los usuarios señalan que frecuentemente se presentan estos problemas con Avianca.

Sin embargo, la aerolínea contestó de manera rápida e indicó que todo estaba solucionado: “Hola, Carlos. Acabamos de confirmar con nuestro equipo en tierra que ya te asignaron tu silla y estás abordando en este momento”, respondió Avianca.

Al parecer el jugador no se estaba quejando por pagar la cantidad que le cobraron por el vuelo y sus maletas adicionales, sino por la sobreventa que tenía su avión.

Finalmente, la aerolínea también respondió un trino de un usuario que salió en defensa del futbolista. “La gran realidad de esa mala empresa hoy se ve reflejada en abusos y reabusos con los clientes”, escribió el cibernauta. Entretanto, Avianca respondió: “Hola, Paulo. Revisamos el caso de Carlos y confirmamos que abordó su vuelo sin inconvenientes. ¡Gracias por tu interés!”.