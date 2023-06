Aparte y encierro de Ganado en Casanare por lo alto; le apuestan con toda a esta disciplina

Desde la etapa de planificación, la 1ra Copa ‘Ecoflora - El Morichal de team penning’ fue un proyecto en el que se invirtieron esfuerzos y dedicación. Martha Aguilar, directora logística y financiera del evento, mencionó: "este evento lo venimos preparando desde enero, la logística y preparación la hicimos en grupo con la familia. Dentro del evento tuvimos aproximadamente 40 personas de la región que nos apoyaron en las diferentes áreas". Este trabajo en equipo fue fundamental para garantizar el éxito del evento y ofrecer una experiencia única a los asistentes.

El Criadero Equino El Morichal, sede de la competencia, se distinguió por su enfoque en el bienestar animal y la preservación del entorno natural. Martha Aguilar enfatizó: "el Criadero Equino El Morichal se ha caracterizado por una muy buena atención, entonces a las personas les gusta venir a nuestra arena porque es muy ecológica, tenemos muchos árboles alrededor, la atención al público es primordial". Este compromiso con la calidad y el cuidado del entorno proporcionó un ambiente propicio para el desarrollo del evento.

Este evento se convirtió en una oportunidad para impulsar el turismo y la economía de Casanare. Mario Cesar Gómez, productor general del evento, destacó la importancia de este tipo de competencias en la región: "hay que entender que la región de la Orinoquia, a la cual pertenece Casanare, es de ganado y caballos, por lo cual esto hace parte de sus ancestros. Es una gran alternativa para el desarrollo turístico y económico de la región". La presencia de turistas y visitantes durante el evento contribuyó a dinamizar la economía local y promover los atractivos de la región.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue el enfoque en el bienestar y cuidado de los animales. Mario Cesar resaltó la importancia de proteger a los animales involucrados en la competencia de team penning: "El origen del Team Penning es americano y se respeta mucho al animal, no hay maltrato, es un juego entre hombre, caballo y ganado, pero no hay choque, no hay contacto, y acá se protege al bovino y al equino; incluso el maltrato es penalizado en el evento".

Esta consideración hacia el bienestar animal garantizó que la competencia se llevara a cabo de manera responsable y ética.

Tras una extensa jornada deportiva, en la que participaron 60 equipos, la 1ra Copa Ecoflora - El Morichal fue un evento deportivo que trascendió más allá de la competencia en sí. Además de ofrecer un espectáculo emocionante y promover la cultura llanera, se destacó por su compromiso con el bienestar animal y su contribución al desarrollo turístico y económico de Casanare.

La participación masiva de aproximadamente 1.000 personas demostró el interés y entusiasmo de la comunidad por esta disciplina ecuestre. Con eventos de esta envergadura, se fortalece la identidad regional y se posiciona a Casanare como un destino atractivo para los amantes del deporte ecuestre y la tradición llanera.