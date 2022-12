Desgarradora carta de despedida de Neymar a Tite: "hablaste mal de mí"

Luego de la eliminación de la Selección de Brasil del Mundial de Catar 2022 y su llegada al su país natal, se comienzan a dar las emotivas cartas de despedida de los jugadores a Tite, entrenador de la canarinha y que confirmó que finalizada la Copa del Mundo dejaba el banquillo de la 'auriverde'.

Antes de iniciar el Mundial de Catar 2022, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite dio a conocer a los medios de comunicación que a penas finalizara la Copa del Mundo, le iba a decir adiós a la Selección de Brasil, pues es consiente que es un ciclo cumplido y que, a pesar de no cumplir el objetivo, necesita un nuevo aire.

Tras conocer la decisión del entrenador y la eliminación de selección de Catar 2022. Uno de los jugadores que se despidió del entrenador fue Neymar, que a través de sus redes sociales expresó un conmovedor mensaje al entrenador brasileño.

Con una emotiva foto y un mensaje que hizo aguar el ojo a varios aficionados, la máxima figura de Brasil se despidió de su mentor, al cual le confesó que era uno de los mejores entrenadores que tuvo y que, lastimosamente, el fútbol y la vida no lo dejó consagrarse como campeón del mundo con el equipo de sus amores.

“Tite Antes de conocernos en persona, jugamos mucho en contra y ¿puedo decirte? ¡Pensé que eras realmente molesto! Porque juntaste un equipo para etiquetarme, harías todo para vencerme y aun así hablaste mal de mí. Pero el destino es divertido, ¿eh? ¡Ponte como tu entrenador y yo como tu número 10 te conocía como entrenador y ya sabía que eras muy bueno, pero como persona eres MUCHO MEJOR! Me conociste y sabes quién soy y eso es lo que me importa... Vengo aquí para agradecerte abiertamente por todo, todas las enseñanzas que nos has dado... y fueron tantos”, afirmó el jugador del PSG en sus redes sociales.

Estadísticas de Tite en Brasil

El entrenador brasileño llegó en el año 2016 a la selección de Brasil, procedente de Corinthians donde duro tan solo seis meses. En su estadía con la selección sudamericana logró disputar un total de 81 partidos en todos los torneos, dejando como saldo 61 partidos ganados, 13 partidos empatados y tan solo juegos siete perdidos.

En las vitrinas de la Federación Brasileña de Fútbol dejó la Copa América ganada en el 2019, luego de vencer a Perú tres goles a uno.