¡Escándalo! Piden deportar a un jugador de Argentina de Catar por abuso sexual

Las noticias que llegan por parte de la Selección de Argentina no son las más positivas, pues previo al juego frente a la Selección de México, se ha dado a conocer un escándalo de abuso sexual que involucra a uno de los jugadores de la plantilla de Lionel Scaloni y que podría ser deportado del país de Medio Oriente por esta nueva polémica.

El ambiente entre los seguidores de la ‘albiceleste’ no son los más positivos, pues luego de la derrota frente a la Selección de Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo, se da a conocer el nuevo escándalo que involucra al equipo ‘gaucho’ y que podría tener una baja dentro de los convocados de Lionel Scaloni.

Según las versiones de varios medios internacionales y de periodista argentinos, hay un fuerte pedido para que deporten a uno de los hombres de Sclaoni, teniendo en cuenta que fue acusado en el 2020 por abuso sexual agravado, acceso carnal y abuso grupal contra una joven.

De acuerdo con las diferentes versiones que se han dado a conocer, el jugador que estaría en peligro de salir deportado del país catarí es el joven Thiago Almada, la última persona en entrar en la lista de convocados por el entrenador argentino para la Copa del Mundo y que hasta el momento no ha sumado minutos en la cita mundialista.

La información que se comienza a manejar dentro de los medios internacionales y nacionales es que la víctima del delito estaría preparando una fuerte demanda en contra del máximo ente del fútbol mundial, pues todo parece indicar que FIFA habría mentido sobre los jugadores que están en la Copa del Mundo.

"Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la FIFA y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables de la FIFA", agregó la abogada Raquel Hermida, representante de la denunciante.

Además, agregó: "Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género, porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias", afirmó la mujer en charla con Radio XLFM

Argentina no se ha pronunciado

Luego de darse a conocer este nuevo escándalo de la Selección de Lionel Scaloni, la Federación Argentina de Fútbol ni ningún miembro del equipo se ha pronunciado sobre esta polémica que envuelve al jugador Thiago Almada.

Por ahora, la Selección de Argentina centra sus miradas y sus pensamientos en lo que será el juego frente a México con el objetivo de conseguir una victoria, ya que si no suma los tres puntos podría quedar eliminada de la Copa del Mundo.

