¿Logro nacional? Gobierno de Arabia Saudita dio día feriado tras el triunfo de su selección

Arabia Saudita logró hacer historia en los libros de los mundiales, pues este martes 22 de noviembre logró vencer a la Selección de Argentina en el debut en el Mundial de Catar 2022, haciendo que todo el país de Medio Oriente hiciera una verdadera fiesta y dieran día feriado tras el grandioso triunfo.

En el inicio del grupo C de la cita mundialista, Arabia Saudita dio un gran batacazo en la historia del fútbol y con goles de Saleh Al-Shehri y de Salem Al-Dawsari venció a una de las selecciones candidatas para quedarse con el trofeo, haciendo que todos sus aficionados enloquecieran de felicidad por obtener sus primeros tres puntos.

Tras la gran victoria frente Argentina en el Mundial y la celebración de los árabes, el máximo mandatario del país de Medio Oriente tomó la decisión de dar día feriado, pues es consiente que esta victoria quedará en la historia de los mundiales y todo el pueblo saudí tiene el derecho de celebrar el gran logro de la selección nacional.

La noticia la dio a conocer el rey Salman, quien aprobó la sugerencia del príncipe heredero Mohammed bin Salman para que el país pueda celebrar el logró de su selección en el Mundial de Catar 2022. De inmediato los medios locales difundieron la noticia y la gente fue saliendo a las calles para seguir la celebración.

A penas se dio a conocer la noticia sobre el día feriado, los aficionados del Arabia Saudita comenzaron a sacar sus coches y banderas para inundar las principales calles del país de Medio Oriente con el color verde, en sinónimo de felicidad por ser parcialmente los líderes del grupo C del torneo de naciones.

#BREAKING: At the direction of King Salman, Wednesday is to be a celebratory holiday for all employees, students in #SaudiArabia after the national team won a #WorldCup2022 match against Argentina in #Qatar2022 @SaudiNT_EN https://t.co/5kg8WCNXnV pic.twitter.com/oLJfWjbMpp