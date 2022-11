Las redes no perdonan la derrota de Argentina frente Arabia Saudita: hay memes

Este martes 22 de noviembre, se dio la primera sorpresa en el Mundial de Catar 2022, pues en un hecho histórico, Arabia Saudita logró vencer dos goles a uno a la Selección de Argentina en el debut de la cita mundialista, generando el primer batacazo en el torneo más importante de naciones en el mundo.

Tras darse la primera derrota del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, las redes sociales no perdonan y han sacado a relucir los mejores memes de esta nueva derrota del equipo sudamericano, el cual antes de iniciar el Mundial era uno de los firmes candidatos para quedarse con el trofeo.

Unas de las hinchadas que salió a sacar pecho con esta derrota del equipo gaucho fue la brasileña, quien con imágenes de Pele y las Copas del Mundo que ha obtenido el equipo carioca, se burlaron de la ilusión que tienes los seguidores ‘albicelestes’ de quedarse con este nuevo trofeo mundial.

Por otro lado, los cibernautas argentinos culpan a Emiliano Martínez de la derrota del equipo Lionel Scaloni en el Mundial de Catar 2022, razón por la cual, han publicado a través de las redes sociales imágenes de Franco Armani y algunas fotografías ofensivas en contra del arquero del Aston Villa.

Además, en las redes sociales se dio a conocer una imagen de la bandera de Argentina con el sol llorando, haciendo representación de la desilusión que han tenido todos los argentinos con esta nueva derrota de su selección en la Copa del Mundo.

Estos son más memes que se han dado a conocer por medio de las redes sociales tras la derrota de Argentina en su debut en la Copa del Mundo frente Arabia Saudita.

Drove 7 hours to be at the game tonight with my son and this is how we're rewarded? He looked at Al-Shehri right after the game and is now sobbing uncontrollably. He said to me, "Daddy why can't we score goals like Al-Shehri and the Arabia do? I told him they are our daddies 😔 pic.twitter.com/ngAsUf2dGx