¿Amaño en el Mundial? Denuncian supuesto soborno a jugadores de Ecuador frente a Catar

Una fuerte denuncia se dio a conocer este jueves 17 de noviembre, luego de que se diera a informar que presuntamente varios jugadores de la Selección de Ecuador intentaron ser sobornados para perder el primer partido frente a Catar, lo que ha generado polémica en el entorno de los organizadores de la cita mundialista.

A tres días del inicio de la Copa del Mundo, Amjad Taha, periodista de Arabia Saudita, denunció un presunto soborno a ocho jugadores de la selección que dirige Gustavo Alfaro, con el objetivo que perdieran por la mínima diferencia el juego inaugural frente a Catar, el próximo domingo 20 de noviembre.

Según la información suministrada por el periodista, fueron ocho jugadores convocados de Ecuador los que intentaron sobornar y todo parece indicar les iban a entregar la suma de 7.4 millones de dólares si se dejaban ganar uno a cero frente al país anfitrión de en el primer partido de la cita mundialista.

“Exclusivo: Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con $7.4 millones para perder el primer partido (1-0 2.ª mitad). Cinco expertos qataríes y #Ecadour confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA”, afirmó el periodista.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022