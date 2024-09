Central Córdoba resurgió tras la salida de Lucas González: Luis Angulo asistió en un nuevo triunfo

Este viernes 13 de septiembre, Club Atlético Central Córdoba recibió a Instituto Atlético Central Córdoba para disputar un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional 2024. Los ahora dirigidos por Omar De Felippe se impusieron por 2-1 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El 'Ferroviario' está resurgiendo tras la salida de Lucas González y está en carrera a evadir el descenso.

González, quien supo dirigir a Águilas Doradas y América de Cali, tuvo una etapa desastrosa en el club argentino. Perdió siete de los ocho encuentros ligueros que dirigió (vs. River Plate, Boca Juniors, Belgrano, Talleres, Argentinos Juniors, Platense y Vélez Sarsfield). Sumó solo un punto, luego de empatar 1-1 contra Tigre en el Estadio José Dellagiovanna.

Cabe resaltar que durante su corta etapa eliminó a Estudiantes de La Plata en la segunda ronda de la Copa Argentina, luego de imponerse por 2-1 en el Estadio Julio César Villagra. Sus malos resultados dejaron al club cordobés en la parte más baja de la tabla; sin embargo, llegó De Felippe y logró enderezar el rumbo.

Central Córdoba 'respiró' tras la salida de Lucas González

El entrenador que se encargó del ascenso de Independiente en la 2013-2014 no tuvo su mejor debut con Central Córdoba, pues su equipo perdió 1-0 contra Deportivo Riestra. Sin embargo, después de esa caída en el Estadio Guillermo Laza encontró buenas sensaciones. Sumó sus primera victoria del campeonato al vencer 2-1 a Defensa y Justicia. Hiló tres empates (vs. Lanús, Banfield y Godoy Cruz) y volvió al triunfo contra Instituto, que no pudo alcanzar la cima.

Central Córdoba le cedió el último lugar a Club Atlético Barracas Central y está en camino a prolongar su permanencia en la Primera División. En el último compromiso, Luis Angulo se reportó con la asistncia para el gol del triunfo. El extremo surgido en Alianza FC se ha ido ganando un puesto en el equipo de De Felippe.

Vea la asistencia de Luis Angulo en Central Córdoba vs. Instituto