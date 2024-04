César Farías respondió sobre su continuidad en el América y fue señalado de arrogante

América de Cali fracasó enormemente durante el primer semestre del fútbol colombiano en el 2024, pues la institución escarlata fue eliminada en fase previa de la Copa Sudamericana por Alianza FC, mientras que en la Liga colombiana no alcanzó ni a clasificarse a los cuadrangulares semifinales que iniciarán el próximo fin de semana.

El cuadro vallecaucano no logró conseguir una victoria en la fecha final del torneo frente a Once Caldas en el Palogrande y nuevamente su entrenador César Farías fue señalado por parte de la afición por su planteamiento en un juego que no tenían nada que perder.

América llegó sin ninguna posibilidad matemática de clasificación y por tal razón se esperaba que jugara más suelto en la cancha de Once Caldas, sin embargo, el entrenador venezolano no encontró la manera de descifrar al ‘blanco blanco’.

Críticas a César Farías

El técnico Farías nuevamente ha sido señalado por su manera de expresarse en ruedas de prensa, algo que viene siendo costumbre a lo largo del campeonato, y luego de ser consultado por su continuidad en el club para el segundo semestre del año, el venezolano levantó controversia.

“Que yo sepa, la continuidad no está en duda. A mí no me han dicho lo que usted me está mencionando... no sé si me estoy explicando correctamente. ¿Usted me está manifestando que si me voy?”, dijo inicialmente.

Respecto a su contrato, el venezolano aseguró que va hasta diciembre y que hasta ahora la directiva del club no le ha manifestado algo contrario. “¿Ratificación? Si yo tengo contrato con América hasta diciembre. No entiendo por qué debe haber una ratificación”, cerró diciendo el venezolano.

Finalmente, Farías se refirió a lo que fue el mal semestre del América y se notó dolido por no haber clasificado a los ocho finalistas.

“Tuvimos un mal arranque que lo solventamos a partir del partido ante Alianza (En la Liga colombiana), de ahí se vio otro equipo, nos faltó tiempo y da mucho dolor porque creo que futbolísticamente pudimos haber dado mucho más”, sentenció.