'Chicho' Arango sobre una vuelta de 'Caballo' a Millos y presente de Uribe en Junior

Cristian Arango, goleador de Los Angeles FC de la MLS y además futbolista de la Selección Colombia, habló sobre la actualidad de dos excompañeros que tuvo en su paso por Millonarios y los cuales viven realidades muy distintas.

En sus declaraciones al programa radial El Vbar, el futbolista colombiano habló primero sobre el presente de Ricardo Márquez, futbolista que dejó Millonarios para volver al Unión Magdalena, convirtiéndose en la actualidad en el goleador de la Liga BetPlay 2022-II.

Elogiando a su exentrenador Alberto Gamero, ‘Chicho’ Arango agregó que “el ‘Caballo’ siempre se preparó bien y espero que ahora pueda ver los frutos de su preparación. Ojalá vuelva a Millonarios o algún club en Colombia que lo pueda exportar”

Refiriéndose a un posible regreso de Márquez a Millonarios, Arango que vivió desde dentro la situación del atacante, comentó la situación en la que se encontraba el joven futbolista en el cuadro ‘Embajador’.

"Más oportunidades desde inicio, porque siempre cuando estuvo (Fernando) Uribe era muy complicado sentar a Uribe porque estaba jugando y haciendo goles, no sé si fue falta de confianza, porque todos los compañeros le brindaban la confianza que necesitaba. Pero cuando lo necesitábamos siempre nos aportaba también, fue pilar con lo que nos aportó para poder llegar a la final. Esperemos que ahorita se coja más confianza, responsabilidad y pueda estallar todo su potencial"

Por último, sobre otro excompañero de Millonarios, Arango se refirió al presente de Uribe, futbolista que desde su salida del cuadro ‘Embajador’ al Junior de Barranquilla, no ha podido contar con regularidad por constantes lesiones y problemas familiares.

No he tenido la oportunidad de conversar profundamente con él, te mentiría si te dijera algo exactamente que fuera. Te podría aportar lo que hizo conmigo, conmigo siempre fue un hermano dentro y fuera de la cancha. Él siempre me quiso hacer brillar a mí y yo siempre lo quise hacer brillar a él