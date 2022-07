Gamero se sinceró sobre el 'Caballo' Márquez y confirmó cuándo volverá a Millonarios

El regreso de Ricardo Márquez al Unión Magdalena ha sido un cuento de hadas tras su paso por Millonarios, equipo donde el atacante no logró despegar y por esa razón, su actualidad goleadora en la Liga BetPlay 2022-II parece hablar por sí sola.

Por ese motivo, su exentrenador Alberto Gamero habló por primera vez sobre la actualidad del ‘Caballo’ Márquez.

Márquez estuvo en casi todos los partidos conmigo y ustedes me daban palo

“Ustedes en cambio de hacerme esa pregunta, ustedes ahora me tienen que decir: “Ve, Gamero tenía razón”. Porque ustedes sí me daban palo cuando ponía a Márquez y lo concentraba, cuando lo metía, Márquez estuvo en casi todos los partidos conmigo y ustedes me daban palo”

Sacando pecho por el presente del delantero del Unión Magdalena, Alberto Gamero resaltó lo siguiente: “Yo con él tuve muchos casos donde el ‘pelao’ se sentía mal. Hoy yo me siento más orgulloso de lo que está haciendo Ricardo Márquez”

Gamero y el paso de Márquez por Millonarios

En otras declaraciones a Win Sports, el estratega destacó la importancia del paso del futbolista por el equipo ‘Embajador’.

“Es una persona que aprendió mucho y hoy ese jugador que está en el Unión, no es el mismo que fue. Aprendió mucho aquí”

¿Cuándo volverá Ricardo Márquez a Millonarios?

Además, el técnico aseguró lo siguiente: “Cuando él se fue de aquí, me dijo que se iba al Unión Magdalena, pero que el iba a volver a Millonarios y yo le dije que volvería en seis meses este yo o otra persona”

Por último, Alberto Gamero contó la razón por la cuál el ‘Caballo’ puede volver a Millonarios.

“Es un jugador que tiene una opción de compra y sabemos lo de Márquez. Él hoy pertenece más a Millonarios que al Unión Magdalena”, y cerró con lo siguiente:

“Márquez es un muy buen jugador, pero no le fue bien en Millonarios. Hoy el más feliz de lo que está pasando a él, es Alberto Gamero”

“Ustedes sí me daban palo cuando ponía a Márquez, cuando lo concentraba, cuando lo metía. Estoy orgulloso de lo que está haciendo, es un jugador que aprendió mucho aquí”, Alberto Gamero ⚽Ⓜ#PrimerToque pic.twitter.com/WQ22VXsXK2 — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 27, 2022