'Cucho' Hernández, una ausencia que hace ruido: ocho goles en seis partidos y figura en MLS

La Selección Colombia alista motores para la segunda doble jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Contra Uruguay y Ecuador espera ratificar el buen momento del ciclo de Néstor Lorenzo y no repetir los 'fantasmas' de lo que pasó hace tres años con Carlos Queiroz.

Ya con la cabeza de lleno en esos dos partidos, el DT argentino reveló este jueves la lista de convocados, con la tendencia de incluir a la gran mayoría de jugadores que estuvieron contra Venezuela y Chile. Salvo los lesionados, el único que salió de ese listado fue Juan Fernando Quintero por decisión técnica y en su lugar está Yáser Asprilla.

'Cucho' Hernández, una ausencia que hace ruido

En total fueron ocho jugadores que ingresaron a la convocatoria respecto a la pasada para los partidos de septiembre. Aunque hay varios futbolistas que llaman la atención, el centro de la polémica con estas inclusiones es la ausencia de uno que ha hecho muchos méritos para recibir un llamado: Juan Camilo Hernández.

El 'cucho' ha tenido un resurgir en su carrera desde que llegó a la MLS en el verano de 2022. En la actual temporada es uno de los máximos goleadores con 14 tantos en 25 partidos. De hecho, en los últimos seis juegos ha marcado ocho tantos, con dos 'hat-tricks' incluidos que confirman su gran momento con el Columbus Crew, que ya está clasificado a los play-offs de la liga estadounidense.

Con la sequía de varios de los grandes delanteros colombianos en Europa y la necesidad de mayor competencia en ese puesto, parecía una opción bastante buena convocar al 'Cucho' Hernández aprovechando su enorme nivel goleador, pero para Néstor Lorenzo no fue así y sigue sin tenerlo en cuenta de manera regular.

Desde que debutó muy joven en Deportivo Pereira y luego pasó al América de Cali, el 'Cucho' se perfiló como una de las grandes promesas del fútbol colombiano, pero le ha costado consolidarse. A Europa llegó con 20 años y jugó con Huesca, Mallorca, Getafe y Watford, y aunque en cada temporada superó los 20 partidos jugados, no se asentó y por eso aceptó ir a la MLS en busca de mayor protagonismo.

A pesar de no brillar de gran manera en el 'viejo continente', Hernández lanzó pullas en varias oportunidades por su no llamado a la Selección Colombia. Es más, en una entrevista en 2021, criticó que sí convocaran a jugadores de -curiosamente- la MLS, y no a él, que a pesar de no ser titular en Europa, jugaba a una exigencia mucho mayor.

"Si miras con lógica, estoy en Europa, estoy en España hace 4 años, en primera división, y no ver eso, y llamar a otro jugador que esté en Estados Unidos, México o aquí en Colombia. No es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes, entonces no sé qué tenga que hacer para poder estar ahí, pero yo seguiré trabajando, seguiré esforzándome y espero estar pronto ahí", dijo el pereirano en su momento.

Los partidos de 'Cucho' Hernández con la Selección Colombia

En toda su carrera, 'Cucho' Hernández solo ha sido llamado en tres oportunidades a la Selección Colombia de mayores. Su debut fue en un amistosos contra Costa Rica en septiembre de 2018 en el que anotó un doblete en 18 minutos. Luego, jugó contra Arabia Saudita en junio de 2022 y el más reciente fue en enero de este año contra Estados Unidos, en un duelo en el que Néstor Lorenzo no contó con los jugadores de Europa.

En esta convocatoria volvió a faltar, pero esta vez su ausencia hace ruido, y no por sus mediáticos comentarios, sino porque está haciendo cada vez más méritos para recibir una convocatoria. Tiempo al tiempo, pero de seguir así, el 'Cucho' seguro no tardará en estar, finalmente, con la selección.