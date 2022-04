Juan Fernando Quintero y su mensaje claro a la Selección: “debemos tener hambre de gloria”

El volante antioqueño fue una de las figuras de River Plate en el juego frente a Argentinos Juniors, donde JuanFer logró anotar el tercer gol del equipo ‘millonario’ desde el punto penal y llegó a su cuarta anotación con el equipo que dirige Marcelo Gallardo, técnico que le ha demostrado todo el apoyo al ‘10’ del equipo argentino.

En rueda de prensa post partido de River, se le preguntó a Juan Fernando sobre la eliminación de la Selección Colombia de Catar, donde a pesar de llegar con opciones en la última fecha de las Eliminatorias, no pudo obtener el objetivo y tendrá que esperar cuatro años más para volver asistir a una cita mundialista, en esta oportunidad, el Mundial de 2026.

“Es futbol, muchas veces sacar disculpas en medio de esa situación se hace muy fácil, pero lo más importante es ver lo positivo y saber cuáles fueron los errores que cometimos. Hay que darle para adelante, nos va a tocar mirarlo desde la casa, pero motivándonos para saber lo que puede pasar en el futuro y así levantarnos con esa hambre de gloria que nos va a llevar seguramente al próximo Mundial”.

De igual forma, aseguró que su regreso a River Plate, no tuvo que ver nada con la Selección Colombia, teniendo en cuenta que se especulaba que, el volante antioqueño regresaba al equipo argentino para no perderse el Mundial de Catar y tener un nivel más competitivo para lo que iba a hacer el certamen internacional.

“Yo vine a River a disfrutar, a tener la responsabilidad de representar un club tan grande. Esta es mi casa, porque cuando me fui nunca perdí el contacto como hincha, como amigo, como compañero. Lo que uno hace en el club lo lleva en la Selección, pero yo no utilicé a River para ir al Mundial, hoy no está la Selección clasificada al Mundial, pero estoy feliz y asumo el reto de jugar en River”, finalizó el colombiano.

Datos estadísticos de Juan Fernando Quintero con Colombia

Desde la llegada de Reinaldo Rueda al banquillo de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero fue una de las piezas claves del equipo ‘cafetero’ teniendo en cuenta que, disputó siete partidos, sumando un total 330 minutos, logrando anotar un solo gol en la era del vallecaucano, frente a Honduras en juego amistoso.

