¡Lo que muchos no conocen! Revelan cómo es la vida personal de Luis Díaz

Luis Díaz es el hombre del momento en Colombia y Liverpool. El guajiro ha encajado a la perfección en el elenco de Anfield y en cada partido demuestra por qué es una debilidad para Jürgen Klopp.

Futbolísticamente, de Díaz no hay mucho más que decir. En la cancha habla por sí solo y no queda más que elogiarlo por sus presentaciones que se superan una tras otra con los 'reds'. Hay que reconocerlo, a su llegada, no era un hombre muy conocido ni por los hinchas ni por la prensa, pero en poco tiempo su nombre está en boca de todo Inglaterra.

Ya el mundo entero sabe de las maravillas de Luis Díaz dentro de una cancha de fútbol, pero muy pocos saben cómo es el 'crack' colombiano en la intimidad, en su hogar, con su familia. Una de las personas que lo conoce a la perfección es Geraldine Ponce, su esposa y con quien entabla una relación amorosa desde que era un juvenil en Barranquilla FC.

Del brillo tenue en Porto, al estrellato total en Liverpool. Así, sin escalas, ha sido el viaje de 'Lucho' rumbo a la élite del balompié mundial. El cambio puede ser drástico para algunos que no estaban acostumbrados a tanto reconocimiento, pero la humildad que lo caracteriza, ha sido clave para que el jugador se centre en su sueño de llegar aún más lejos, o al menos así lo reveló Ponce en entrevista desde Inglaterra con GolCaracol.com.

La vida en Liverpool para la familia Díaz Ponce

"Nos ha ido muy bien, estamos felices. Los británicos son muy amables, súper atentos y siempre están pendientes de nosotros, nos atienden muy bien", dijo.

"Nuestro día a día es muy normal. Cuando entrena temprano, desayuna en el club, también puede almorzar allá o a veces lo hace en la casa. Come lo normal, lo que todos comen, arroz, proteína, ensalada, granos. Después de almorzar, se queda con la bebé jugando con ella, después mira partidos, ve Youtube. Luego duerme un rato, vamos a cenar afuera, nada del otro mundo (risas)", añadió.

La tranquila vida del extremo de 25 años fuera de las canchas tiene una explicación. La familia Díaz Ponce se agrandó en noviembre del año pasado con el nacimiento de Roma, la primera hija de la pareja, lo que ha centrado aún más al jugador en seguir creciendo como persona y como futbolista para el futuro de los suyos.

"Estamos felices, enamorados perdidamente de Roma. Es la bendición más grande que ha llegado a nuestras vidas, ella nos enseña a nosotros. Luis Fernando, como papá, no es porque sea el papá de mi hija, pero ama a su hija y ella a él; cuando lo ve es como 'llegó mi padre'. Fue una decisión que planeamos. No tengo palabras, estamos felices, nos vamos adaptando a todo. Estamos agradecidos con Dios".

Sobre lo que más le gusta de la ciudad inglesa, en menos de dos meses a Geraldine Ponce no le ha destellado las lujosas tiendas o imponentes centros culturales tradicionales, pero sí lo ha hecho el mítico Anfield. "El estadio me fascina, cómo se viven los partidos. Me quedo con eso, y mi casa. El estadio me encanta".

La preparación de Luis Díaz para llegar a la élite

El espectacular presente de Díaz es fruto del esfuerzo desde muy joven, pues tuvo que sortear con las dificultades de un jugador colombiano promedio, que desde niño vivió una vida sin comodidades y tuvo que superar muchos obstáculos para primero debutar, y luego alcanzar el estrellato. Por eso, su entorno disfruta del momento de 'Lucho' porque conocen bien lo que soportó para llegar a donde está.

"La familia está muy feliz, los amigos también; todos están super orgullosos de él porque saben de la lucha que tuvo que hacer para llegar donde está. Luis merece todo lo bueno de este mundo por ser tan disciplinado y guerrero. La tuvo tan dura y mira... esto es para que nos demos cuenta que todo, con sacrificio, se puede lograr".

En el inicio de la semana, Jürgen Klopp destapó el primer problema de Luis Díaz para su adaptación total en Liverpool: no hablar inglés. Luego, en rueda de prensa postpartido con Benfica, el colombiano dijo que debe aprender rápido para entrar en mayor sintonía con el vestuario y Geraldine Ponce contó más detalles de cómo viven este nuevo aprendizaje. Sin embargo, Díaz ha calado a la perfección con el único idioma que importa en estos momentos: el idioma del fútbol.

"Tenemos profesora de inglés acá en casa, pero la verdad es que a Luis poco tiempo le da, entre los partidos, se juega mucho acá. Cuando tiene la oportunidad llama a la profesora y le dice cuando puede. No habla fluido, se sabe algunas palabras; le dicen unas frases y entiende una palabra y por ahí lo lleva. Yo también llevo las clases, pero estuvimos ahorita en Colombia y perdimos un par. El inglés es muy difícil, antes la lengua se enredaba mucho, pero ahora fluye más. Espero que pronto hablemos inglés muy bien (risas)", soltó.

La nostalgia de estar lejos de casa

La vida lejos de casa no es color de rosas. Después de más de dos años viviendo en Porto, estaban logrando cierta adaptación, pero el cambio a Inglaterra ha sido drástico y Ponce confesó que a veces se siente la nostalgia de extrañar Portugal y obviamente, Colombia.

"Es una ciudad muy linda, la comida era muy rica allá. La gente es muy amable, mi hija es portuguesa, así que pronto estaremos visitando por allá, dejamos amigos allá", expresó.

Y continuó: "Qué te puedo decir, uno siempre extraña a su tierra. Siempre que tengo la oportunidad de ir, voy, pero cada vez es más complicado, porque parece que 'fueras a la guerra' con tanta cosa (risas). Pero extraño a la familia, yo tengo más oportunidad de verlos más que Luis, claramente, pero extrañamos a todos. La comida, eso es muy importante, Luis extraña mucho también la comida y a su familia. Él tiene menos tiempo que yo, pero en sus vacaciones aprovecha, es 'durito', pero son sacrificios de la vida".

Las oportunidades para seguir maravillando en Inglaterra no paran para Luis Díaz. Este domingo tendrá una chance increíble en el duelo entre Manchester City y Liverpool, en el que está en juego ni más ni menos que el liderato de la Premier League.

