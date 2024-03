Luis de la Fuente restó responsabilidad a España y alabó a James y a Luis Díaz

En el país hay euforia total por el triunfo de la Selección Colombia contra España, que si bien no da puntos y hace parte del calendario de amistosos de Fifa, sí es una prueba que vale para Néstor Lorenzo para ver el rendimiento de los jugadores y del funcionamiento del equipo contra rivales de mucho nivel pensando en la Copa América, cuyo título es el único objetivo.

Como ha sido la constante a lo largo del proceso del DT argentino, la 'tricolor' mostró dos caras en el partido. Una en el primer tiempo viéndose superada por varios tramos por 'la roja', y otra completamente diferente en el segundo en el que dominó a su rival, y dio destellos de fútbol de calidad digno de jugadores que se han codeado en la cúspide de la élite mundial.

Un detalle para nada menor es que Néstor Lorenzo alargó a 17 su invicto en la Selección Colombia. No ha pedido desde que asumió el cargo a mediados de 2022, y eso contrastó con la realidad de España, en donde Luis de la Fuente también ha tenido un saldo positivo y llegaba a este encuentro con una derrota en 12 salidas.

La caída con la 'tricolor' fue la segunda en su ciclo, pero no pierde la cabeza por los tropiezos y en rueda de prensa aseguró que hacen parte del camino para crecer y que su equipo llegue con la madurez necesaria para luchar por el título de la Eurocopa en verano.

"De las derrotas se aprende más que de las victorias. Sabíamos que iba a ser un partido exigente. Bien en el primer tiempo, pero hay cosas que mejorar en el segundo. Queríamos hacer algunas pruebas, ver jugadores, pero hay que seguir caminando y mejorando", dijo en rueda de prensa.

"Hemos afrontado el partido para ganar, nosotros no sabemos competir de otro modo".



