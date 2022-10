¡Gracias, guerreras! Selección Colombia femenina, subcampeona del Mundial Sub-17

Lucharon, lo entregaron todo, pero no alcanzó. La Selección Colombia perdió 1-0 con España en la final del Mundial Sub-17 de la India y se quedaron con el subcampeonato del torneo, un puesto que marca una gran historia para el deporte del país.

Fue un primer tiempo con la constante presencia de España en territorio colombiano. Las estadísticas eran claras. Las europeas comandaron el juego con el balón en sus pies, mientras que los dirigidos por Carlos Paniagua buscaban la picardía y velocidad de Linda Caicedo para hacer daño en el contragolpe.

Sin embargo, el primer campanazo del partido lo dio Colombia. Tiro libre frontal, cobrado magistralmente y que parecía se iba a meter al fondo de la red, pero la arquera Sofía Fuente vuela para volver en figura.

La otra opción del primer tiempo para Colombia llegó tras un tiro de esquina. Un rebote quedó a la altura de la medialuna. Allí apareció Natalia Hernández, pero su remate se fue apenas arriba del arco español.

Contestó España. Cobro de falta de Vicky López que encontró la cabeza Marina Artero y sacó la defensa colombiana antes de que llegara Carla Camacho para empujarla. Gran ocasión para la selección española.

Gol rápido

El marcador se abrió muy rápido en el segundo tiempo. España salió con todas sus fuerzas para meter a Colombia contra su arco, mientras que las dirigidas por Carlos Paniagua se defendían e intentaban salir en contragolpe.

Fue un balón que salió desde la lateral izquierda de España. El preciso cambio de frente a la banda opuesta le sirvió al equipo ibérico instalarse en el área de Colombia y lanzar un balón al centro del área, que fue conectado por Cristina Librán, pero su remate fue atajado.

Sin embargo, fue una jugada muy rápida y el rebote le quedó a la misma Librán, quien terminó a los golpes metiendo el balón al fondo de la red. Todas sus compañeras fueron a abrazarla y felicitarla por el gol que valía el título. El VAR llamó a la juez central y anuló el gol por mano.

España seguía dominando, pero no era clara para generar grandes opciones de gol. Colombia solo rechazaba y no generaba peligro, sino que cada vez más estaba contra su arco. Era un juego espeso, sin muchas opciones.

Al final del compromiso, que parecía se iba a ir a los penales, pisó Colombia territorio europeo y creó una que otra opción con la que se pudo ir adelante en el marcador, pero sus remates no eran tan claros.

Y en medio de ese adelantamiento, España se fue encima de Colombia por la banda derecha. Centro al área para que Laia Martret entrara en soledad y solo tuviera que empujar el balón al fondo de la red. Minuto 81 y las opciones de las mujeres colombianas se iban al suelo.

Sin embargo, el tiempo no alcanzo y aunque Linda Caicedo asomó en una jugada individual, Colombia no logró el gol del empate y no pudo levantar el título de la Copa del Mundo y se quedaron con el subcampeonato.