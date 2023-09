“Esperamos que todos los colombianos nos unamos para lo que se viene”: Juan F. Quintero

Cada vez falta menos para que la Selección Colombia de Mayores inicie su camino en lo que será las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta oportunidad, el combinado nacional ya comenzó la concentración en la ciudad de Barranquilla para lo que será el primer compromiso frente a su similar de Venezuela.

En su primera jornada de trabajo en la capital del Atlántico, Juan Fernando Quintero, jugador de Racing, habló con los medios de comunicación de lo que será el primer juego del torneo continental y de lo que representa una vez más vestir la camiseta del combinado nacional en un nuevo sueño mundialista.

“En las Eliminatorias todos los partidos son difíciles, independientemente de cualquier selección. Sabemos lo que es Venezuela, pero nosotros queremos enfocarnos en nuestras cualidades, respetando a todos los rivales que vienen a Barranquilla. Acá comienza el camino de todo un país rumbo al mundial”, fueron las primeras palabras de Juan Fernando Quintero en la atención a medios de la Selección Colombia.

Además, el volante antioqueño habló sobre su estado físico, luego de tener algunos minutos con la camiseta de Racing, donde ha tenido una destacable presentación y se ha convertido en uno de los jugadores de confianza de Fernando Gago.

“Yo no sé cuál es el termómetro que te mide el tiempo de juego. Eso es un tema de cada persona, el estar parado no significa que no entrene. Llevo tres semanas con Racing y he tenido minutos. Me siento bien, estoy contento y con mucha expectativa de lo que pueda suceder en Argentina y aquí con la selección”, agregó el volante antioqueño.

Por otro lado, Juan Fernando Quintero les envió un mensaje a todos los aficionados del equipo tricolor, dejando claro que es importante el apoyo del país en estas Eliminatorias, dejando atrás lo acontecido en los años anteriores, donde Colombia quedó por fuera del Mundial de Catar 2022.

“El entrenador tiene mucha experiencia, él sabe la actualidad de cada jugador y que le puede aportar a la selección (…) Estamos esperanzados como todos los colombianos de hacer una buena presentación, confiar en nuestras cualidades y decirles a todos los aficionados que nos unamos para lo que se viene”, agregó el jugador de Racing

¿James y Juan F. Quintero pueden jugar juntos?

Por último, el exjugador del Junior de Barranquilla habló sobre la polémica de jugar junto a James Rodríguez, dejando claro que es una decisión del entrenador, puesto que ya se juntaron una vez y las cosas salieron bien, pero que todo dependerá de la estrategia de Néstor Lorenzo para el juego frente a Venezuela.

“Eso lo define el profesor. Nosotros hablamos de eso con James, lo hicimos frente a Polonia y lo hicimos bien, lo valioso es aportarle al equipo. Todos tenemos esa 'espinita' al momento de hablar de nombres, pero bueno, lo fundamental es que todos estemos a disposición para que el profesor haga su plan y nosotros lo podamos desarrollar en el terreno de juego”, finalizó el jugador de la Selección Colombia.