¿Qué engorda más, el arroz o la quinoa? Descubra cuál incluir en sus comidas

En la búsqueda de una alimentación más saludable, muchas personas se enfrentan a la elección entre quinoa y arroz, dos alimentos básicos en muchas dietas alrededor del mundo.

Ambos son conocidos por sus beneficios nutricionales, pero ¿cuál es realmente más saludable? Analicemos las propiedades de cada uno y qué dicen los estudios científicos al respecto.

Propiedades nutricionales de la quinoa

La quinoa, a menudo considerada un superalimento, es una semilla que se consume de manera similar a los granos.

Es rica en proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Según un estudio publicado en el "Journal of the Science of Food and Agriculture", la quinoa contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una fuente de proteína completa, algo raro en alimentos vegetales .

Además, es una excelente fuente de antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo.

Propiedades nutricionales del arroz

El arroz, especialmente el integral, es un alimento básico en muchas culturas. Es una buena fuente de energía debido a su alto contenido de carbohidratos.

El arroz integral, en particular, contiene más fibra, vitaminas y minerales que el arroz blanco, ya que no se ha eliminado su capa externa durante el proceso de molienda.

Un estudio en el "Journal of Nutrition" destaca que el arroz integral tiene beneficios para la salud del corazón y puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre .

Comparación Nutricional

Proteína: La quinoa contiene aproximadamente 8 gramos de proteína por taza cocida, en comparación con los 5 gramos de proteína en una taza de arroz integral cocido .

Esto hace que la quinoa sea una mejor opción para quienes buscan aumentar su ingesta de proteínas.

Fibra: La quinoa también supera al arroz en contenido de fibra, con alrededor de 5 gramos por taza cocida, frente a los 3.5 gramos en el arroz integral.

La fibra es esencial para la salud digestiva y ayuda a mantener la sensación de saciedad.

Vitaminas y Minerales: Ambos alimentos son ricos en vitaminas y minerales, pero la quinoa tiene una ventaja en términos de magnesio, hierro y zinc.

El arroz integral, por otro lado, es una buena fuente de selenio y manganeso.