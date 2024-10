Figura de Chile no viajará a Barranquilla por "problemas personales": ¡Polémica en la 'Roja'!

El próximo martes 15 de octubre, la Selección de Chile tendrá un compromiso de 'vida o muerte' en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los comandados por Ricardo Gareca se verán las caras con su similar de Colombia en el Metropolitano, estadio en el cual nunca han festejado. El 'Tigre' no contará con una de sus máximas figuras, pues "informó tener problemas personales".

Chile no quiere perderse su tercer Mundial consecutivo, algo que no sucede desde México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Sin embargo, el panorama es desalentador pues la 'roja' ocupa la última posición con 5 puntos de 27 posibles. Esta escuadra acumula cuatro caídas al hilo y sufrir una en el 'Coloso de la Ciudadela' sería terminante.

Los de Gareca hicieron un buen partido contra Brasil; sin embargo, unas desatenciones terminaron significando la derrota en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Recordemos que Eduardo Vargas abrió el marcador con un gol de camerino (2'), pero los de Dorival Júnior remontaron con anotaciones de Igor Jesus y Luiz Henrique.

¿Qué jugador de Chile fue desconvocado vs. Colombia?

"La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales", así lo comunicó la ANFP, antes de su viaje a la capital atlanticense.

El DT argentino no quedó conforme con la versión de Palacios, quien la viene 'rompiendo' en Colo-Colo. "Sus explicaciones generan muchas dudas, pues no ahondó en detalles sobre sus motivos, y antes había manifestado la idea de no acudir a la Roja para jugar la recta final del torneo con los albos", señaló 'La Tercera'. El futbolista habría priorizado disputar el duelo contra Unión La Calera.

Selección Colombia vs. Chile: hora y dónde ver EN VIVO