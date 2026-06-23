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DT del Congo no le teme a Colombia y lanza fuerte advertencia: “queremos clasificarnos”

El DT de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, habló previo al duelo ante Colombia en el Mundial 2026 y aseguró que su equipo buscará puntos clave para acercarse a la clasificación a octavos.

DT del Congo previo a juego ante Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 23 de 2026
09:17 a. m.
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La Selección de República Democrática del Congo llega con confianza al duelo frente a Colombia en el Mundial 2026.

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Pese a que la ‘Tricolor’ parte como favorita en el Grupo K, el entrenador del conjunto africano, Sébastien Desabre, dejó claro que su equipo no saldrá a especular y que ve este partido como una oportunidad real para acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final.

El compromiso se disputará este martes en el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 p.m. hora colombiana, con transmisión por el Canal RCN. Será un encuentro clave tras el sorpresivo empate 1-1 que Congo logró en su debut ante Portugal.

“Queremos clasificarnos”: el mensaje de Desabre antes de enfrentar a Colombia

En la previa del partido, el técnico francés fue directo sobre las aspiraciones de su equipo. “Tenemos que meter goles y sacar puntos. Mañana va a ser una victoria o un empate”, aseguró en rueda de prensa, dejando claro que Congo no se conforma con solo competir.

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Desabre también destacó el objetivo principal del grupo: “Queremos clasificarnos para los dieciseisavos”.

Aunque reconoció la dificultad del reto, no dudó en elogiar al rival: “Colombia es una de las selecciones favoritas del grupo”, dijo, aunque insistió en que su equipo no asumirá un rol defensivo o de víctima.

Congo sin miedo y con confianza tras el empate ante Portugal

El seleccionador también resaltó el buen momento anímico de sus dirigidos tras el histórico empate frente a Portugal, resultado que significó el primer punto de Congo en una Copa del Mundo en más de cinco décadas.

“Vamos a correr riesgos”, advirtió Desabre, anticipando un planteamiento más atrevido frente a Colombia. Además, destacó la calidad de su plantilla: “Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”.

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Pese a que espera un ambiente mayoritariamente colombiano en las tribunas, el técnico confía en que su equipo pueda competir en igualdad de condiciones en el estadio de Guadalajara, donde también lograron su clasificación al torneo.

Con ese contexto, el duelo ante Colombia se perfila como una prueba decisiva para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo K.

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