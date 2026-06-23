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¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante Congo? Así quedaría en el Mundial 2026

La Selección Colombia enfrenta a Congo en una fecha clave del Mundial 2026. Conozca qué ocurre con la clasificación de la Tricolor si gana, empata o pierde en el Grupo K.

Foto: AFP
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junio 23 de 2026
07:57 a. m.
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La Selección Colombia afrontará este martes 23 de junio una de las pruebas más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026.

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El combinado nacional se medirá ante República Democrática del Congo a las 9:00 p.m., en un partido que podría acercarlo a la clasificación o dejarlo obligado a jugarse todo en la última jornada.

Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por el Canal RCN, la aplicación oficial, YouTube y TikTok.

La ‘Tricolor’ llega a este compromiso con confianza tras imponerse 3-1 a Uzbekistán en su debut, resultado que la dejó como líder solitaria del Grupo K con tres puntos. Congo y Portugal empataron en su estreno y suman una unidad cada uno, mientras que Uzbekistán cierra la zona sin puntos.

¿Qué pasa si Colombia le gana al Congo?

El mejor escenario para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo es una victoria. Si Colombia consigue los tres puntos, llegará a seis unidades y quedará prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Además, aseguraría terminar la segunda fecha como líder del grupo y tendría garantizado, como mínimo, uno de los dos primeros lugares de la zona. Incluso si Portugal derrota a Uzbekistán, los europeos solo alcanzarían cuatro puntos, por lo que la definición del primer puesto quedaría para la última jornada.

Los escenarios si Colombia empata o pierde ante R.D. del Congo

Un empate también mantendría a la Selección Colombia en una posición favorable, aunque sin margen para relajarse. Con cuatro puntos en la tabla, el combinado nacional tendría que sumar nuevamente ante Portugal en la tercera fecha para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

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En cambio, una derrota cambiaría completamente el panorama. Colombia seguiría con tres unidades y llegaría obligada a puntuar frente a Portugal el próximo 27 de junio. En ese caso, también tendría que estar pendiente de lo que ocurra entre Congo y Uzbekistán.

Cabe recordar que, además de los dos primeros de cada grupo, el Mundial también clasificará a los ocho mejores terceros. Ese factor podría convertirse en una alternativa para Colombia en caso de complicarse su camino, e incluso modificar el rival que enfrentaría en la siguiente ronda del torneo.

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