Exclusiva de NoticiasRCN.com: así vive José Pékerman la previa del partido contra Colombia

En Asia oriental, una creencia dice que "un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias". Ese es el mito del 'Hilo rojo del destino' -o del amor- y habla de un hilo que une a las personas que más se pueden llegar a querer, como ocurrió con José Néstor Pékerman y la Selección Colombia.

"Sin importar tiempo, lugar o circunstancia", así regresó el argentino a tierras 'cafeteras' a principios de 2012 luego de la inesperada y controvertida salida del 'Bolillo' Gómez de la 'tricolor'. Pékerman llegó de golpe, pero el tiempo dictaminó que su camino estaba atado por un hilo rojo con el camino de la 'tricolor', por que como lo dice la cultura japonesa, necesitaban conocerse para ayudarse en un momento concreto y de determinada manera.

Pero el fútbol, como la vida, no es justa siempre, y esta vez ha reencontrado a 'don José' con la Selección Colombia para ser juez de su eliminación o no de toda posibilidad de seguir soñando con la clasificación al Mundial de Catar.

Pékerman y Colombia: un reencuentro esperado

"Conociéndolo, porque trabajé 13 años con él, creo que José va a afrontar este juego con el corazón partido, pero siendo un tremendo profesional y asumiendo esto con la pasión con la que lo vive, va a hacer todo lo posible por ganar. Él nunca se ha despegado de Colombia, tiene una hija colombiana, es un enamorado eterno del país. Seguramente José va a sufrir el partido más de lo que lo va a disfrutar, no quisiera estar en la piel de él", le dice Pablo Garabello, asistente en la 'tricolor' del DT de 72 años, a NoticiasRCN.com.

El amor que Pékerman siente por Colombia no lo quebranta ni su relación contractual con Venezuela. De hecho, es mucho más fuerte y aunque su ADN ganador lo impulse a vencer este martes, si eso no sucede y la 'tricolor' llega a obtener el repechaje para Catar 2022, irá derechito a abrazar -con una sonrisa escueta- a sus exjugadores, como aquel abrazo paternal a Mario Yepes luego del 3-3 contra Chile en Barranquilla en 2013, o el de 2017 en Lima con Falcao García y James Rodríguez. Que se repita mañana en Puerto Ordaz.

"Si Colombia gana, no le quede la menor duda que José va a ir a abrazar a los jugadores porque es un enamorado de ellos. Vivimos cosas increíbles, él le agradece siempre al pueblo porque pasamos momentos inolvidables. En el fútbol todo puede pasar y hay que pensar que estos casi 200 minutos que van a pasar, van a ser los mejores de la eliminatoria y por qué no soñar con Catar", confesó Garabello.

El contraste entre Venezuela y Colombia

A muchos les sorprendió que José aceptara la propuesta de dirigir a Venezuela, teniendo en cuenta que es una selección que nunca ha clasificado a un Mundial y Pékerman tuvo pasos exitosos en Argentina y Colombia. Sin embargo, su decisión tiene un motivo especial, le dieron en la 'vena del gusto'.

Le propusieron un proyecto a largo plazo y encargándose también de las categorías juveniles. Una debilidad para él, pues no hay que olvidar que ganó tres mundiales sub-20 con la 'albiceleste' y que bajo sus ordenes, pasaron todos los que hoy hacen parte del cuerpo técnico de dicha selección, tanto en el combinado mayor, como en los juveniles.

"Hablé con José antes de tomar la decisión de ir a Venezuela y lo que me decía es que ve a una selección con un futuro potencial. No olvidemos que tuvo una muy buena sub-20 con Rafael Dudamel. José cree que con los seis años de contrato, tiene grandes posibilidades de ir a un mundial y de dejar las bases para un futuro, así como lo hizo en la Selección Argentina. Lo que le entusiasma es poder trabajar en la selección mayor, pero poder echar mano con su gente en la formación de los jóvenes, eso a él lo enamora", comentó.

¿Es posible el regreso de José Pékerman?

A finales de 2020, cuando Carlos Queiroz fue despedido de la Selección Colombia, tomó bastante fuerza un hipotético regreso de José Pékerman. Unos lo creían imposible por cómo se habría dado su salida, pero Pablo Garabello reveló que la ilusión de una segunda parte está latente y pudo darse.

"Yo le puedo decir que las puertas están abiertas siempre. José es un enamorado de Colombia, de su gente y ni hablar del fútbol. Seguramente tomó fuerza la posibilidad de volver en su momento, pero él se tomó su tiempo porque tenía que sentirse tranquilo con el covid-19, recordemos que él ya no es un niño. Por ahí no se dieron los tiempos porque no habría problema en que hubiese vuelto. Tampoco tengo tan claro si lo han llamado, pero él siempre dijo que quería volver a trabajar y por eso fue a Venezuela con todas sus ganas", reveló.

Hace unas semanas, Queiroz rompió el silencio sobre su salida de la 'tricolor' y habló sobre la conflictiva relación que mantenía con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, en especial con Álvaro González Alzate. Aunque distintos rumores indiquen que así también ocurrió con el DT argentino, Garabello se encargó de desmentirlo y dio detalles de cómo fue la relación en realidad.

"Realmente sí me sorprende porque nosotros pudimos trabajar con total libertad. Si bien es cierto que cuando los resultados ayudan, todo es más color de rosa. Nosotros fuimos a dos mundiales, dentro de lo que se puede decir tranquilo. Como todo equipo, pasamos por momentos altos y bajos, pero no tuvimos crisis. Trabajamos con muchísima libertad y tranquilidad, que eso es importante para los comandos técnicos. Nosotros vivimos un proceso feliz, de mucho trabajo e intensidad. Tuvimos cosas malas, porque los humanos nos equivocamos, pero siento mucho agradecimiento con Ramón (Jesurún) y su gente, porque no nos ha faltado nada. Tuvimos todo lo que pedíamos y los resultados saltan a la vista".

"José quiere a Colombia tanto como a Argentina"

El viernes pasado, en el partido entre Argentina y Venezuela, Pékerman fue ovacionado por el estadio la Bombonera, la AFA le dio una plaqueta en homenaje a su carrera y antes de comenzar el juego, todos sus pupilos fueron a saludarlo, dejando un abrazo fundido con Lionel Messi y Pablo Aimar.

A donde va, es admirado. En Colombia lo recuerdan desde el cariño, incluso, Reinaldo Rueda se rindió ante su colega y dijo que su legado es imborrable. Imposible no querer al viejo y desear un regreso a la selección el futuro. ¿Quién asegura que no volverá? Como dice la creencia asiática, "el hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper".

"José es un maestro, pero desde la docencia, desde su compromiso con el trabajo y su don de gente. Nosotros seguimos hablando, tuve la posibilidad de ir con él a Venezuela, pero yo ya había tomado la decisión de continuar mi carrera como entrenador. Es un hombre integro, que vive para el fútbol y que es un enamorado de Colombia. Lo he dicho muchas veces porque cuando él habla de Colombia, es un agradecido por la gente y por los jugadores. Quédense siempre tranquilos porque él tiene a Colombia en su corazón tanto más o igual que como tiene a Argentina. Son sus dos patrias, por eso digo que va a ser un partido muy difícil para él", concluyó Pablo Garabello.

Por: Santiago Clavijo Merino / En Twitter: @santiagocm96