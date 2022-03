Asistente de Pékerman se confiesa: "Tengo fe que Colombia clasifica, sabe jugar finales"

Le sobraron razones a Jorge Valdano para afirmar que el fútbol es un estado de ánimo y la Selección Colombia escribió el capítulo mil de esa anecdótica frase. 196 días y 196 noches de sequía goleadora atravesó la 'tricolor' sin marcar y sin ganar un partido, pero contra Bolivia vivió un nuevo maná para encaminar su rumbo a la tierra prometida: Catar 2022.

Le puede interesar: ¡El reencuentro! Pékerman y Colombia, una cita que trae varios recuerdos a la memoria futbolera

Ya en rueda de prensa lo había confesado Luis Fernando Muriel: "Tenemos tranquilidad, sabíamos lo que representaba no ganar y marcar, era un peso que teníamos encima y con el gol de 'Lucho' (Díaz) nos lo pudimos quitar".

Pasaron los partidos y los jugadores se llenaron de ansiedad par conseguir solo un gol. Chances cantadas se desperdiciaron, como aquella de Duván Zapata contra Uruguay en Montevideo, y con ellas, Colombia fue cayendo a un estado de coma en las eliminatorias que hoy lo tienen con respirador artificial en su objetivo de clasificar al mundial.

Las matemáticas todavía dan, pero aparecen como agua en el desierto. Además de ganarle a Venezuela de visitante, cosa que no ocurre hace 25 años, la selección debe esperar a que Perú no derrote a Paraguay en Lima, lo que supone un milagro debido a que a que de siete enfrentamientos entre ambos en suelo peruano, los 'incas' han ganado cinco y empatado dos.

Para sumarle más ansiedad al partido de este martes en Puerto Ordaz, Colombia se reencontrará con José Néstor Pékerman, quien es considerado el padre futbolístico de la gran mayoría de la camada actual de jugadores de la 'tricolor' y cuyo ciclo al frente del equipo dejó como gran consigna la fortaleza mental y la confianza para afrontar con altura, partidos que elevaban la vara para el combinado 'cafetero'.

Mire también: ¡Papel y lápiz! Los secretos de Pékerman para dejar a la Selección Colombia sin Mundial

La entraña de Pékerman confía en clasificación de Colombia

"Hay que trabajar muchísimo en lo mental. Lamentablemente, en una selección no hay tiempo real para entrenamientos. Yo creo que en su sabiduría, Reinaldo Rueda está trabajando en esa parte y en hacer saber que todas las rachas son momentáneas y están para cortarse. Principalmente hay que creer, unir filas y llenarse del calor de la gente", dijo Pablo Garabello, quien fuera asistente técnico de Pékerman en sus más de seis años como timonel de la Selección Colombia, en diálogo exclusivo con NoticiasRCN.com.

Si nos adherimos al concepto reduccionista histórico que ha rodeado estas dos formas de jugar, el fútbol argentino se vio marcado con el sello de dos entrenadores: Carlos Bilardo y César Luis Menotti, cuyos discursos se 'contraponen'. Por un lado, está el 'todo vale' y el ganar 'como sea' (siendo reduccionistas), y por el otro, está la premisa de las 'formas' también importan y que para alcanzar la victoria, se debe respetar la estética del juego.

Colombia, una selección que hoy parece sin rumbo en cuanto a identidad, no tiene tiempo para encontrarla de un día para otro y debe salir contra Venezuela a rendirle un homenaje al estilo del 'doctor' Bilardo. Pasar por tres técnicos diferentes en los últimos cuatro años, derrumbó el castillo de naipes que se había construido en la era Pékerman y a pesar que hoy la selección puede contar con el mejor nivel de su mejor generación de jugadores, está pendiendo de un hilo para llegar a Catar 2022.

"Es una generación buenísima. Yo creo que en todo proceso de fútbol, cuando se termina uno antiguo y arranca uno nuevo, el jugador necesita acomodarse porque son dos discursos diferentes, como ocurrió en este caso, con uno más europeo como Queiroz a otro más sudamericano como Rueda. Cambiar es necesario, pero eso lleva un tiempo de acomodarse más allá que Reinaldo ha tenido a varios de estos jugadores. Los cambios a mitad de camino son difíciles, la Selección Colombia lo sintió. También soy consciente que mereció más puntos de los que tiene, en varios partidos dominó y erró goles increíbles", comentó Garabello respecto a las diferencias entre los entrenadores recientes.

Más información: ¿Se repetirá la historia? José Pékerman y su ‘paternidad’ enfrentando a la Selección Colombia

No importa cuántas veces se deba hacer, Ctrl + C y Ctrl + V: el fútbol es un estado de ánimo, dijo Jorge Valdano. La goleada a Bolivia fue exorcismo para la maléfica racha de la Selección Colombia, que ahora llega limpia y renovada para visitar a Venezuela y continuar la senda del gol y del triunfo.

"Ganando el primer partido, el mismo envión te lleva a ganar el segundo. No olvidemos que son jugadores con muchísimas batallas y saben jugar finales. Yo tengo la esperanza de que van a sacar la casta y lleven a Colombia al Mundial, más allá de que no dependen de sí mismos", dijo Garabello, quien además reveló que "el manto de apoyo de la Selección es increíble, a donde voy, yo siempre digo que no hay gente como la colombiana".

El trabajo mental en la era Pékerman

No todo fue color de rosa para la Colombia de José Pékerman. De hecho, en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, hubo riesgo de salir de los puestos de clasificación directa con una inesperada derrota contra Paraguay en Barranquilla, pero para superar momentos límite como esos, el adiestrador argentino se encargó de no dejar caer a sus jugadores y no solo con abrazos fraternales y con la voz de líder que lo caracteriza, sino con la ayuda de un profesional que de a poco fue creciendo en importancia dentro del plantel.

"Nosotros llevábamos a un psicólogo deportivo, Marcelo Roffe, que venía a todas las concentraciones. El plantel lo tomaba de la mejor manera porque un psicólogo deportivo debe tener una gran virtud, que es la de no meterse en lo táctico, y él la tenía. Tampoco le llevaba la contraria al técnico, sino que trabajaba a través de talleres haciendo sentir importante al jugador. No nos olvidemos que el futbolista tiene miedos por la presión de representar a un país, así que se trabajaban con muchos talleres en donde el jugador expresaba sus temores e inseguridades y se enfocaba en fortalecer el ánimo", apuntó el exayudante de 'don José'.

Siga leyendo: ¡Una eternidad! El tiempo que ha pasado desde que Colombia ganó por última vez en Venezuela

"Yo creo que hoy en el fútbol, ante tanta presión y crítica mediática en redes y hacia la familia, el apoyo psicológico es fundamental y supongo que Reinaldo lo debe tener muy en cuenta", continuó.

La Selección Colombia desde adentro

No es mentira decir que desde hace rato la Selección Colombia no alcanza un juego capaz de satisfacer hasta a los paladares más exigentes del análisis de fútbol. La última vez que desplegó un repertorio excelso tal vez pudo haber sido en el triunfo memorable contra Polonia en el mundial de Rusia.

Aún con ese contexto, hubo partidos en los que la 'tricolor' de Reinaldo Rueda hizo todo por ganar, así fuera con más corazón que fútbol, pero la suerte no jugó de su lado y hoy tiene 'embolatada' su tiquete a Catar. Aún así, la descarga de emociones que generó la goleada de Bolivia, cambia el panorama para el juego con Venezuela y hace que la ilusión vuelva a aparecer.

"Yo estoy convencido que lo que está pasando en la selección es algo anímico y psicológico porque ningún futbolista en el mundo se olvida de jugar. Ojalá el arco se haya abierto a tiempo. Ya marcaron el primero y se sacaron la 'mochila', y ahora se preparan para ir al Mundial, porque sería muy triste que no ocurra con una generación extraordinaria de jugadores que muy pocas veces se puede llegar a repetir".

Vea acá: ¡Por el milagro! Las cuentas de Colombia para clasificar a Catar 2022

Pablo Garabello conoce como a la palma de su mano a gran parte de este grupo de jugadores de la Selección Colombia. Los vio en la intimidad, en los gozosos y en los dolorosos. Por eso, como muy pocos, puede hablar sobre ellos y comentar la actitud con la que asumen partidos frenéticos como el de este martes.

"Lo digo con autoridad: este grupo no lo hace por dinero, ni por nada más que la gloria deportiva, porque cada vez que venían a la selección y se ponían la camiseta, dejaban la vida en cada partido. Yo creo que ellos se han juramentado que estos serán los mejores 180 minutos de su vida, que van a dejar todo por llegar al Mundial. Estoy más que convencido que estos jugadores quieren darle una nueva alegría al pueblo y se sienten en falta por eso", dijo.

En situaciones límites es cuando las voces de los líderes tienen que aparecer y acá, Garabello dijo quienes son los referentes que más peso tienen dentro del camerino y quienes, seguramente, están tomando la batuta para que los demás tengan fe en que el milagro de la clasificación aún es posible.

"Tanto David Ospina desde el arco; como Yerry Mina en la defensa, independiente de que esté o no porque, al menos con nosotros, siempre se comunicaba con los compañeros vía telefónica así no pudiera venir por lesión. En el camerino, Cuadrado, James, Barrios y los muchachos con más partidos en las espaldas, van a ser los que van a guiar a los más jóvenes. Esta es una generación que le ha dado mucho a Colombia y de lo que estoy seguro es que tiene mucho más para darle, por eso estamos haciendo fuerza para que vayan a su tercer mundial consecutivo", cerró el argentino.

Por: Santiago Clavijo Merino / En Twitter: @santiagocm96