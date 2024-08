Comisión arbitral admite garrafal error en el VAR del duelo entre Águilas y Patriotas

El fútbol colombiano se vio este martes nuevamente envuelto en polémica tras el duelo entre Águilas Doradas y Patriotas por la fecha 3 de la Liga Betplay.

El partido, que terminó con un 3-2 a favor del equipo dorado, tuvo una enorme polémica sobre el final gracias a una decisión del juez Julio Mayorga, quien decretó penal gracias a un llamado del VAR, comandado por Nicolás Gallo.

Pese a los reclamos, el juez Mayorga tomó la decisión de decretar penal que fue convertido por el equipo local para así llevarse los tres puntos.

Harold Rivera estalló contra la decisión

Ante esto, el estratega de Patriotas, Harold Rivera, estalló de furia por el arbitraje del juez Mayorga en la noche de este martes. "No sé qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya está bueno. Estoy cansado de que me estén puteando, me duele, que me insulten cada rato, un error tras otro, y no pasa nada. La gente sabe lo que he sido en la vida, como trabajador. Yo soy una persona muy honesta, y que me quiten los puntos así, que me piten faltas que no son, penales que no son", dijo en rueda de prensa.

Y agregó: "Un árbitro que pita dos jugadas decisivas: una que no pita y otra que sí pita a favor. Se sintió presionado porque en el primer tiempo seguro lo presionaron. Entonces es muy difícil, un codazo que le pegan a De las Salas y tampoco. Una mano que nos corta y ni una amarilla. Un árbitro nervioso, joven. Nosotros estamos peleando muchas cosas: mi carrera, mi vida. El fútbol es mi vida, esto es mi vida, y quizás nunca me han visto así, pero hoy me duele. Me duele mucho porque yo trabajo, y me duele que pase esto".

Comisión arbitral admitió error en el duelo Patriotas vs. Águilas

Este miércoles 31 de julio, la Comisión Arbitral ha revelado los audios de aquella polémica jugada sobre Guillermo Celis.

Antes de empezar a escuchar la conversación, una “voz en off” que se graba en la introducción del video, admite que el llamado del VAR no fue correcto, y que el contacto entre ambos futbolistas se había dado por una situación normal de juego.

Mire los audios del VAR