Tour de Francia 2023: así van los colombianos tras la primera semana de competencia

El Tour de Francia 2023 llegó a su primer día de descanso este lunes 10 de julio luego de una de las primeras semanas más intensas en la historia de la carrera más importante de ciclismo en el mundo y esto ha quedado evidenciado en los tiempos que registran actualmente los corredores colombianos, quienes no han logrado tener el mismo protagonismo de otros años y parecen lejos de conseguirlo.

Después del Tour ganado por Egan Bernal en 2019, el ciclismo colombiano entró en un bache bastante importante y tras el impresionante accidente del corredor zipaquireño, pareciera no encontrarse un pedalista que se haga cargo del protagonismo para el país.

Le puede interesar: Michael Woods ganó la novena etapa del Tour de France; Vingegaard sigue como líder

En esta edición del Tour hay dos ciclistas que están muy por encima del resto y se trata del líder Jonas Vingegaard y su inmediato perseguidor Tadej Pogacar, quienes han brindado un espectáculo difícil de superar a lo largo de la primera semana y que seguramente continuarán con los juegos artificiales en las dos semanas restantes de competencia.

"A fin de cuentas estoy contento por haber conservado el maillot amarillo y de seguir teniéndolo luego de la primera semana", afirmó Vingegaard, ganador del Tour-2022, tras la etapa nueve y la primera semana de competencia.

"Fue un buen día, antes de la subida final no había sido una jornada muy dura, las piernas iban bien, me dije que por qué no atacar", explicó por su parte Pogacar, vencedor en los dos anteriores.

"Jonas estaba fuerte, estoy muy feliz de poder recuperar un poco de tiempo y de meterle presión".

Vale la pena destacar los tres primeros lugares del Tour en esta primera semana: Jonas Vingegaard es líder con un tiempo de 38:37:46; Tadej Pogacar lo persigue de cerca a 17 segundos de diferencia; Jai Hindley culmina el podio a 2:40 por debajo.

Colombianos en clasificación general del Tour de Francia

Por su parte los colombianos están bastante lejos de luchar por una clasificación general en este Tour y sueñan con poder destacarse en alguna etapa y conseguir victoria.