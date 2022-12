Se despide de River Plate: el mensaje de Juan Fernando Quintero

Por medio de un emotivo mensaje, Juan Fernando Quintero se despidió del equipo que lo hizo feliz durante un buen tiempo. El centrocampista no pudo continuar en el River Plate por no ponerse de acuerdo en las condiciones de su contrato con el club argentino.

Vea también:Así fueron los últimos días de Pelé antes de su muerte

El Banco Central no permite el pago en dólares, pues el jugador lleva más de un año residiendo en el país y por ende el representante de “Juanfer” está dispuesto a escuchar propuestas para su futuro fichaje. El jugador por ahora disfruta de vacaciones en Colombia y está a la espera de lo que pueda pasar en el 2023.

“No traten de entenderlo. Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. Acá tienen un hincha de por VID. GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS”, fueron las palabras que compartió Quintero en su cuenta de Instagram.

Los hinchas de River y seguidores del jugador no han parado de comentar la publicación. Agradecen por todo el esfuerzo y amor que entregó en la cancha, cuando hizo parte de la nómina oficial del equipo argentino.

Oriundo de Medellín, el paisa ha jugado con la Selección Colombia y en clubes que le han permitido crecer profesionalmente. En River Plate anotó el segundo gol en la victoria de la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors, por lo que es muy querido por la hinchada del club "millonario".

Los equipos colombianos que han estado interesados en contar con el jugador son Nacional, Millonarios y Junior. Sin embargo, el futbolista ha recibido también propuestas internacionales que suenan desde Brasil.

En una entrevista realizada por influenciadores colombianos, el jugador declaró que Nacional no sería una buena opción para una futura contratación y que mantiene firme su amor por el equipo rojo antioqueño, Independiente Medellín. “Hoy en día mi sangre es roja, yo creo que no nos necesitamos a ninguno de los dos, simplemente agradecerle a Nacional, de corazón. Cada que pasa algo con Nacional me alegro mucho, le hago fuerza, eso no se puede dudar porque somos paisas. La sangre nos une, pero soy un hincha del Medellín. No creo que Nacional quiera un hincha del Medellín”.

Los hinchas de Millonarios se comienzan a ilusionar con el fichaje gracias a un comentario de Alberto Gamero en una publicación del jugador, pues Juan Fernando Quintero posteó un video en el que recapitula sus mejores momentos en el año 2022.

Acto seguido, Gamero le comentó unos aplausos y de inmediato hinchas de Millonarios comenzaron a pedirlo como refuerzo para el año 2023. Quintero solo respondió: "Tito te quiero", junto a un corazón rojo.

Lea también: Así se vive el duelo nacional en Brasil por la muerte de Pelé