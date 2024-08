"Mamita, te amo, lo logramos": Yeison López rompió en llanto al hablar con su mamá tras la medalla en Juegos Olímpicos

Este viernes 9 de agosto, Colombia volvió a escribir nuevas páginas doradas en la halterofilia de los Juegos Olímpicos. En esta oportunidad, el pesista Yeison López le entregó al país la medalla de plata, la cual se convirtió en la segunda para la nación.

Tras conseguir la medalla, López rompió en llanto con su equipo, pues esta es su primera presea en unas justas olímpicas.

No obstante, el momento más emotivo del día lo tuvo López al conversar con su mamá gracias al enlace hecho por Noticias RCN y Deportes RCN.

Así fue la emotiva conversación de López con su mamá

"Mami, te amo mucho, sabes que este es nuestro sueño. Lo logramos, sé que estás con toda la familia, los amo", fue el primer mensaje del atleta a su madre María Julia.

"Ha sido un proceso difícil, pero lo logramos. Quiero llegar a la casa y abrazarlos", agregó.

López rompió en llanto tras oír las emotivas palabras de su madre, quien se mostró muy orgullosa. "Yo te amo, estoy orgullosa de ti, no ha sido fácil, pero estamos agradecidos con Dios", respondió la señora María Julia.

"Dele gracias a todas esas personas que estuvieron al lado suyo. Usted sabe la mamá que le tocó, pero no es de lágrimas, así que mucha fuerza", agregó.

En medio del llanto, López agradeció de nuevo a su madre por todo el proceso que realizó para llevarlo a ser uno de los mejores pesistas del mundo.

"Gracias a toda mi familia, mi entrenador, a la Gobernación del Valle que me apoyo (...) Yo sé que tú has sufrido todo lo que he sufrido", dijo el nuevo medallista olímpico.

La historia de Yeison López, medallista.

Yeison López, conocido cariñosamente como 'Gokú', ha alcanzado un nuevo hito en su carrera deportiva al destacar en la Copa Mundo de halterofilia celebrada en Phuket, Tailandia.

Nacido en Istmina, Chocó, López ha superado obstáculos significativos en su vida, desde la violencia en su región natal hasta su traslado a Cali en busca de mejores oportunidades.

Su reciente actuación en el evento internacional no solo lo ha consolidado como uno de los atletas más prometedores de Colombia, sino que también ha marcado un precedente para los Juegos Olímpicos de París 2024.