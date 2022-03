Colombia será local contra Turquía en la serie de Grupo Mundial I de Copa Davis

La Copa Davis volverá a jugarse en nuestro país. Este jueves se llevó a cabo el sorteo del Grupo Mundial I y quedó definido que el Equipo Colombia enfrentará a Turquía, en condición de local, durante dos días entre el 16 y 18 de septiembre de 2022.

El sorteo, que se llevó a cabo en la sede de la Federación Internacional de Tenis en la ciudad de Londres, tuvo a Colombia como uno de los países preclasificados gracias a la posición que ocupa en el escalafón de naciones de la ITF. Ante esto, fue sorteado ante uno de los países no preclasificados y la balota elegida fue la de Turquía, un país al que nunca habíamos enfrentado en la historia de este torneo.

Por eso, se realizó un sorteo para elegir la localía donde fue el Equipo Colombia el beneficiado con esta condición, por lo que el país volverá a recibir una eliminatoria por primera vez desde marzo de 2020 cuando recibió a Argentina por la ronda de Qualifiers y se llevó la victoria.

Esta será la quinta vez que Colombia enfrentará a un equipo europeo por Copa Davis y cuenta con un balance de 1 victoria (ante Suecia en 2019) y 3 derrotas (ante Croacia en 2017, Bélgica en 2020 e Italia en 2021).

Turquía, que es capitaneado por Marsel Ilhan, llega a esta instancia luego de vencer a Uzbekistán por 3-2 en la serie de Play-off de Grupo Mundial I que se jugó a inicios del mes de marzo. De hecho, ha ganado tres de sus últimas cuatro series (además de los uzbekos, ante Letonia y Dinamarca).

El ganador de esta serie clasificará a la ronda de Qualifiers de 2023, donde tendrá la chance de poder clasificar a las Finales de Copa Davis del próximo año. Mientras que el perdedor deberá jugar, también en 2023, la serie de Play-off de Grupo Mundial I.

La Federación Colombiana de Tenis iniciará el proceso para elegir la ciudad sede de esta eliminatoria, así como las condiciones de superficie, resultado que se dará en las próximas semanas.

Así quedaron establecidos los cruces de Grupo Mundial I:

Austria vs. Pakistán

Colombia vs. Turquía

Israel vs. República Checa

Uzbekistán vs. Japón

Ecuador vs. Suiza

Perú vs. Chile

Portugal vs. Brasil

Noruega vs. India

Ucrania vs. Hungría

Eslovaquia vs. Rumania

Finlandia vs. Nueva Zelanda

Bosnia y Herzegovina vs. México