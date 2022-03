Los retiros anticipados más importantes en la historia del tenis

La número 1 del mundo Ashleigh Barty anunció el miércoles su retirada, con solamente 25 años, sorprendiendo al mundo del tenis algunas semanas después de su triunfo en el Abierto de Australia.

Barty no es la primera estrella del tenis en colgar la raqueta prematuramente: Björn Borg, Martina Hingis, Kim Clijsters, Justine Henin y Jennifer Capriati lo hicieron también en edad de competir. Un punto común entre todos ellos es que todos volvieron, con más o menos éxito, a la competición algunos años más tarde.

Björn Borg

El sueco dominó el tenis masculino a finales de los años setenta y a principios de los ochenta, ganando seis veces Roland Garros y cinco veces Wimbledon.

Pero 'Ice' Borg anunció bruscamente su retirada en enero de 1983, a los 26 años, una decisión que generalmente ha sido atribuida al cansancio mental. Un año y medio antes, perdió contra su gran rival John McEnroe en la final del US Open, un torneo que nunca logró ganar. Efectuó un breve regreso, con una vieja raqueta de madera en 1991, pero sin continuación.

Martina Hingis

La estrella suiza solo tenía 22 años cuando se retiró en febrero de 2003, después de haber ganado cinco títulos del Grand Slam de forma individual y ocho en dobles, entre 1997 y 2000.

"Llevo en este deporte demasiado tiempo para saber qué es lo que hace falta para llegar a la cima y ya no soy capaz", declaró haciendo alusión a sus lesiones de tobillo.

"Cuando has sido número 1 durante cuatro años, no puedes conformarte con menos. Y cuando no puedes competir con los mejores, no se puede plantear un retorno".

A pesar de ello, Hingis volvió a las pistas por primera vez en 2006 durante dos temporadas, y de nuevo en 2013 para brillar en esta ocasión en dobles femenino y en dobles mixto, antes de su retirada definitiva en 2017.

Justine Henin

Como Ashleigh Barty, Henin tenía 25 años y estaba a la cabeza de la clasificación mundial cuando se retiró en 2008, con siete títulos del Grand Slam en su palmarés.

"Es el final de una gran aventura, el final de algo con lo que soñaba desde que tenía cinco años", declaró a los periodistas anunciando su retirada.

Durante un breve regreso al circuito, Henin llegó a la final del Abierto de Australia en 2010, cayendo contra Serena Williams. Se retiró de manera definitiva en 2011.

Kim Clijsters

La belga abandonó las pistas a los 23 años de edad en mayo de 2007, después de haber ganado 34 títulos WTA de manera individual, entre ellos el US Open en 2005. Las lesiones y los continuos esfuerzos para mantenerse en la cima, pudieron con ella.

"Ha sido más que magnífico", declaró. "Pero ha llegado el momento de colgar mi raqueta para siempre".

Volvió entre 2009 y 2011, periodo en el que ganó dos ediciones del US Open y un Open de Australia. En 2020, volvió a la competición después de siete años ausente y participó en el US Open, antes de retirarse definitivamente el pasado mes de diciembre.

Jennifer Capriati

La estadounidense ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 con 16 años, pero luego de algunos malos resultados en 1993, decidió volver a los estudios con 18 años.

Fue detenida por hurto y posesión de marihuana. Volvió a la competición en 1996, y ganó el Open de Australia y Roland Garros en 2001, ocupando brevemente el número 1 mundial. Se retiró de forma definitiva en 2004.

