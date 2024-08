Cristiano Ronaldo confirmó el equipo en el se retirará: cada vez más cerca

Como es normal con el paso del tiempo, los deportistas van llegando a su último adiós en sus respectivas disciplinas y uno de los mejores de la historia como lo es Cristiano Ronaldo, volvió a referirse a la fecha en la que piensa dejar el fútbol profesional e incluso en equipo en el que le gustaría hacerlo.

El astro portugués ha perdido mucho protagonismo en el fútbol mundial desde su salida hacia la Liga de Arabia y como es normal con el paso de los años también su nivel deportivo se ve en evidente decaída, pues Cristiano se marchó de la última Eurocopa sin haber anotado un solo gol con su selección de Portugal.

A pesar de eso, Cristiano continúa siendo el máximo ídolo futbolístico de muchos aficionados en el mundo y cuando llegue el momento de su retiro profesional seguramente habrá muchas lágrimas.

Cristiano Ronaldo y su retiro profesional

La fecha parece estar cada vez más cerca teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo cuenta actualmente con 39 años y sobre ello habló el portugués en entrevista al canal ‘Now’.

Allí el cinco veces ganador del Balón de Oro señaló que todavía no sabe la fecha exacta, pero sí que no será en más de tres años. Además, aseguró que sí está convencido que lo hará en el Al-Nassr, su actual equipo.

"No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero lo más probable es que lo haga aquí en el Al-Nassr, estoy muy feliz en este club y me siento muy bien en el país”, dijo.

Respecto a su vida después de ser futbolista profesional, Ronaldo indicó que no tiene planeado ser DT: “Es difícil pensar que seré entrenador algún día. En mi mente no está ser el técnico de cualquier equipo de fútbol, ni siquiera pienso en ello".

Cristiano recibirá premio por la Uefa

El delantero portugués Cristiano Ronaldo recibirá "un premio especial" el jueves coincidiendo con el sorteo de la Liga de Campeones, competición de la que es el máximo goleador histórico, anunció la instancia con base en Nyon este martes.

Con 140 goles en 183 encuentros disputados en el torneo más prestigioso de clubes del fútbol europeo, el delantero de 39 años suma 11 tantos más que su rival Lionel Messi y 46 más que el polaco Robert Lewandowski, el único de los tres que sigue jugando la 'Champions'.

Ronaldo ganó este torneo en cinco ocasiones: una con el Manchester United (2008) y cuatro con el Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018).