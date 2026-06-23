Tras su doblete con Portugal, estos son los goles que necesita Cristiano Ronaldo para igualar a Messi en los mundiales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido testigo de una de las noches más memorables en la legendaria carrera de Cristiano Ronaldo. Tras un debut complicado y lleno de críticas por el deslucido empate 1-1 contra la República Democrática del Congo, el astro portugués disipó cualquier duda en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Con una actuación contundente, comandó la victoria de la Selección de Portugal por un categórico 5-0 sobre Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada del Grupo K.

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El partido sirvió de escenario para que el '7' luso escribiera una nueva página dorada en los libros del fútbol. Apenas al minuto seis, Ronaldo abrió el marcador mandando el balón al fondo de la red y desatando el júbilo en las gradas.

Con este tanto, se convirtió de forma oficial en el único futbolista en la historia en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). No conforme con el hito, el delantero firmó su doblete al minuto 39 tras un pase entrelíneas de Bruno Fernandes, definiendo de pierna derecha ante la salida del guardameta uzbeko.

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Con este doblete en territorio norteamericano, Cristiano Ronaldo alcanzó la cifra de 10 goles en la historia de los Mundiales, superando la marca local del histórico Eusébio (quien ostentaba 9 de forma absoluta con Portugal). Sin embargo, la mirada del bicho no solo se posa en sus registros personales, sino en la inevitable comparativa con su eterno rival, Lionel Messi.

Apenas un día antes del partido de Portugal, el astro argentino se consolidó provisionalmente en la cima del torneo. En el actual certamen de 2026, Messi ya registra cinco anotaciones. La batalla de estadísticas históricas queda de la siguiente manera de cara a la fase definitiva del torneo:

Lionel Messi: Máximo anotador histórico general de las Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo: 10 goles anotados en total a lo largo de sus 6 participaciones.

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Para igualar la línea de Messi en el olimpo de los mundiales, Cristiano Ronaldo necesita mantener el ritmo letal exhibido en Houston. La contundencia mostrada bajo el esquema del director técnico Roberto Martínez, quien optó por un planteamiento ofensivo potenciando las bandas con Nuno Mendes y João Cancelo, demuestra que el atacante luso sigue siendo el finalizador definitivo que su país necesita.

Portugal cerrará la fase de grupos el próximo sábado en un vibrante duelo contra la Selección de Colombia, donde se definirá el liderato del Grupo K y se presentará una nueva oportunidad para que el 'Bicho' continúe recortando distancias.