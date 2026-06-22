Lionel Messi ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi volvió a marcar en la Copa del Mundo 2026, luego de estrenarse con un triplete frente a Argelia en la primera jornada de la fase de grupos. Ahora, en su segunda salida, selló un doblete en el duelo frente a Austria.

El histórico '10' argentino había desaprovechado una oportunidad desde el punto penal en los primeros minutos del compromiso, pero antes de finalizar el primer tiempo, logró encontrar un balón en el borde del área y con un potente remate, puso el 1-0 para su país.

El tanto se dio luego de una linda jugada colectiva, donde Facundo Medina puso un pase hacia atrás, Thiago Almada abrió las piernas para dejar pasar el balón y allí apareció el goleador histórico de Argentina para castigar al portero rival.

Sobre el final del compromiso, encontró una ocasión para sellar su quinto gol en este Mundial.

Lionel Messi superó a Miroslav Klose

Con este nuevo gol, Messi rompió el empate en la tabla de goleadores históricos en las Copas del Mundo. Tras su triplete frente a Argelia, había llegado a 16 goles, empatando al alemán Miroslav Klose que desde Brasil 2014 era el primero en la lista.

Llegó a 18 tantos, con varios partidos por delante para seguir alargando su marca. Cabe recordar que está jugando su sexto Mundial y que en Sudáfrica 2010 tuvo su peor marca al no lograr marcar ningún gol.

Eso sí, no puede descuidarse, pues Kylian Mbappé, quien es la principal figura de la favorita Francia, inició en la actual cita orbital con un doblete y llegó a 14 tantos, por lo que también está en la pelea por este ránking histórico.