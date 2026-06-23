El récord histórico que alcanzó Cristiano Ronaldo tras marcarle a Uzbekistán en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldovolvió a hacer historia en el fútbol mundial. El delantero portugués marcó este martes ante Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 y alcanzó una marca que ningún otro jugador ha conseguido en la historia de las Copas del Mundo.

RELACIONADO Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras la polémica interna de Portugal en el Mundial 2026

A sus 41 años, el capitán de Portugal abrió el marcador en Houston con una definición dentro del área que desató la euforia de los aficionados lusos. Más allá de la importancia del gol para su selección, la anotación le permitió entrar una vez más en los libros de récords del fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo logró un récord inédito en los Mundiales

Con su tanto frente a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

El portugués había anotado previamente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Ahora, con su celebración en Norteamérica 2026, amplió una marca que ningún otro jugador había logrado alcanzar.

El registro lo deja por delante de figuras históricas como Lionel Messi, quien logró marcar en cinco Mundiales, pero no pudo hacerlo en Sudáfrica 2010.

Además, Cristiano llegó a nueve anotaciones en Copas del Mundo, igualando el récord del legendario delantero portugués Eusébio como máximo goleador de Portugal en la historia del torneo.

El liderazgo de CR7 sigue siendo clave en Portugal

El gol también llegó en un momento especial para el atacante, quien había sido cuestionado tras su discreta actuación en el empate 1-1 frente a República Democrática del Congo durante la primera fecha.

Sin embargo, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, salió en defensa de su capitán y destacó su influencia dentro del equipo.

"Es la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal", aseguró el entrenador en la previa del encuentro. También lo calificó como un "ícono" y resaltó su experiencia tras más de dos décadas defendiendo la camiseta de la selección.

Con este nuevo récord, Cristiano Ronaldo demuestra que sigue siendo una figura determinante en el fútbol mundial y un referente para Portugal, incluso a los 41 años.