A Cristiano le gritaron por Messi desde la tribuna y no le gustó nada: vea su reacción

Lionel Messi consiguió su octavo Balón de Oro este lunes 30 de octubre e inmediatamente reacciones de todo tipo de fueron dando a conocer por parte de los aficionados del fútbol mundial al tratarse del premio individual más importante de este deporte, por lo que una vez más Cristiano Ronaldo ha dado de qué hablar.

Messi, campeón del mundo con la Albiceleste en Catar-2022 el pasado mes de diciembre, fue designado por octava ocasión en su carrera como ganador del Balón de Oro, superando al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé, este lunes en una ceremonia que tuvo lugar en París.

El argentino junto con Cristiano Ronaldo dominaron la última década del fútbol quedándose con todos los premios habidos y por haber por lo que se creó una rivalidad entre los aficionados del portugués y del rosarino.

En la última oportunidad, Cristiano Ronaldo ha dado de qué hablar luego de que un grupo de hinchas de Messi en Arabia Saudita decidieran empezar a gritar por el astro argentino justo en un partido del portugués.

Este martes 31 de octubre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo enfrentó a Al-Ettifaq en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones en Arabia Saudita y el portugués se hizo viral luego de que aficionados grabaran su reacción cuando le gritaron a favor de Messi, su rival en los últimos años, y él mandara a callar a la tribuna.

Al-Ettifaq fans started a "Messi, Messi" chant and this was Cristiano Ronaldo's reaction.pic.twitter.com/tlCNiWLOje