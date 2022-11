CR7, contra el Barcelona en la Europa League: así quedaron los playoffs

El Barcelona, eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones, jugará contra el Manchester United en la eliminatoria de acceso a octavos de la Europa League, según determinó el sorteo de este lunes en Nyon (Suiza).

En un duelo entre dos goleadores de época, Robert Lewandowski por los azulgranas y Cristiano Ronaldo en los Red Devils, el equipo español recibirá al inglés el 16 de febrero y disputará la vuelta en Manchester una semana más tarde.

Una nueva eliminación europea, como ya ocurrió el año pasado al caer en las dos competiciones, sería un golpe durísimo para Xavi y el Barcelona, incapaz de batir al Bayern Múnich y al Inter en cuatro partidos de la fase de grupos.

"Una vez más nos ha tocado el rival más difícil, debemos competir. Es un adversario histórico, que ha progresado más con Ten Hag, con grandes jugadores. Es difícil, pero los jugadores estarán más motivados", señaló el técnico azulgrana Xavi Hernández.

Vencedor de la pasada edición de la Liga Europa Conferencia, la Roma jugará ante el Salzburgo, mientras que la Juventus se enfrentará al Nantes.

El Sevilla, 'descendido' de la Champions y gran especialista en la Europa League, jugará ante el PSV Eindhoven, mientras que el Shakhtar Donetsk, en una situación convulsa debido a la guerra, chocará con el Rennes.

Además, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se enfrentará al Mónaco en un duelo sin pronóstico claro.

Los equipos ganadores de las ocho eliminatorias accederán a octavos, junto con los vencedores de los grupos de la Europa League, que acceden a esta fase directamente.

