El ‘encontronazo’ de Sergio Ramos con sus excompañeros del Real Madrid: video

Real Madrid y Sevilla igualaron 1-1 este sábado en la décima jornada de la Liga Santander que se disputó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y uno de los encuentros que más esperaban los aficionados era el de Sergio Ramos con sus excompañeros ‘merengues’.

Ramos brilló durante varios años vistiendo la camiseta del Real Madrid y conquistó diferentes países siendo el capitán del club más importante del mundo, sin embargo, actualmente su realidad es otra y defiende los colores del Sevilla, por lo que era esperado su encuentro con sus excompañeros.

Pero como ha sido costumbre a lo largo de la carrera de este defensor, la garra no se negocia más allá de tener al frente a excompañeros y tuvo un fuerte encontronazo con el alemán Rudiger, escena que rápidamente se hizo viral.

En su reencuentro con el equipo en el que lo ganó todo entre 2005 y 2021, Sergio Ramos, de 37 años, mostró que todavía le queda fútbol, frenando a Alaba (35) y Kroos (58) para proteger su portería.

