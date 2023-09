¿Merece selección? 'Cucho' Hernández anotó triplete perfecto en la MLS

En medio de la convocatoria de la Selección Colombia para la primera fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026, hubo alguna que otra controversia por la ausencia de algunos jugadores.

La que más resonó, por ejemplo, fue la de Yaser Asprilla, un fijo dentro del proceso de Néstor Lorenzo, al menos en los amistosos. El DT argentino viene realizando un recambio generacional en el equipo y más después del fracaso que significó no haber clasificado a Catar 2022. En esa línea, algunos de los habituales en la 'tricolor', como Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, no fueron citados para los partidos contra Venezuela y Chile.

Por eso se esperaba que Lorenzo convocara a más jugadores que hacen parte de esa llamada 'sangre nueva' de la selección para el proceso camino al Mundial de 2026. Uno de los que siempre ha estado en fila para recibir un llamado es Juan Camilo Hernández, quien ha tenido un 'renacer' en su carrera desde que dejó Europa y llegó a la MLS hace un año.

'Cucho' fue el gran protagonista de la jornada sabatina en la liga estadounidense tras despacharse con un hat-trick en la victoria 2-4 del Columbus Crew contra Montreal FC. El equipo de Ohio empezó ganando con un autogol de Gabriele Corbo al minuto 14, y después llegó el show del colombiano para aumentar la ventaja.

El primero llegó al 22. El uruguayo Diego Rossi desbordó por la banda izquierda, y casi pegado a la raya metió un centro pasado al segundo palo sobre el área chica, en donde apareció Hernández para 'martillar' el balón con un cabezazo potente.

Antes de terminar el primer tiempo, al 43, el delantero pereirano se reportó con su doblete. Christian Ramírez peleó una pelota tras un envío aéreo profundo, Yaw Yeboah entró al área y metió un pase cruzado para la llegada del 'Cucho' al borde del área chica y desde ahí rematar de primera con pierna zurda.

Cucho Hernandez brace. ✌️ #Crew96 lead by three. pic.twitter.com/HDpDJei3Zh

La cereza del pastel para Juan Camilo Hernández llegó al minuto 64 con un cobro penal. Tras una falta, el colombiano se hizo cargo del cobro y con gran habilidad engañó al portero, quien se lanzó en sentido contrario a donde fue el remate. Así, el atacante se despachó con un triplete perfecto: de cabeza, de pierna zurda y de pierna derecha.

Cucho hat trick 🎩🎩🎩



Creates the penalty and converts to restore the three-goal lead. #Crew96 pic.twitter.com/vSyG6FfFWp